Schweinemäster Ulrich Hauser und Bullenmäster Erhard Walz sind fast schon Exoten. Sie tun, was zwischen Bruchsal, Achern und Pforzheim kaum noch jemand tut: Sie produzieren Fleisch in einem Maßstab, der über die Versorgung eines Hofladens oder einer einzelnen Dorfmetzgerei hinaus geht.

Im nationalen Maßstab sind sie klein. Doch in Baden gehören sie zu den Großen. In Hausers Stall in Eisingen im Enzkreis wachsen Jahr für Jahr rund 1.200 Schweine zur Schlachtreife. Erhard Walz zieht in Gondelsheim rund 100 Bullen pro Jahr groß.