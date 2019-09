Hohe Hürden für Datensammler

Anzeige

Sie ist ein Dauerthema in Sicherheitskreisen: Die in der Öffentlichkeit unpopuläre, aber von praktisch allen Experten geforderte Vorratsdatenspeicherung soll in Deutschland in Zukunft als ein universelles Instrument zur Bekämpfung der Kriminalität genutzt werden.

Die Schwelle für ihren potenziellen Einsatz sinkt. Mussten früher vor allem Terroristen damit rechnen, dass ihre Kommunikationsdaten von den Sicherheitsbehörden analysiert werden könnten, werden es zukünftig wohl auch Gewaltverbrecher, Diebe und Sexualstraftäter sein. Der Haken an der Sache: Eine systematische Erfassung der Telefon- und Internetdaten von verdächtigen Personen wurde in Deutschland vor einiger Zeit aufgrund mehrerer Gerichtsentscheide auf Eis gelegt. Seit Mittwoch ist nun klar, dass sie so bald nicht kommen wird.

Anders als erwartet, hat das Bundesverwaltungsgericht kein wegweisendes Urteil über die Zulässigkeit solcher Datensammlungen in Deutschland gefällt, sondern die Entscheidung dem Europäischen Gerichtshof überlassen. Zu beachten ist der Grundsatz, dass es keine anlasslose und unbegrenzte elektronische Überwachung geben soll, die die Privatsphäre bedroht, alle Bürger unter Generalverdacht stellt und die Unschuldsvermutung aushebelt. Die Luxemburger Richter werden urteilen, ob die Ermittler in manchen EU-Ländern die Daten doch speichern dürfen, weil dort die entsprechenden Regeln sehr streng sind. Oder eben nicht.

Die deutsche Regelung ist nach Meinung des Bundesverwaltungsgerichts restriktiv. Darum dürfen sich die Behörden weiter Hoffnungen machen, die Vorratsdatenspeicherung eines Tages einsetzen zu können. Zum Beispiel bei sexueller Gewalt gegen Kinder. Laut dem Bundeskriminalamt war 2018 in jedem fünften konkreten Verdachtsfall die IP-Adresse der einzige Ermittlungsansatz gewesen. Tatsächlich gibt es keinen vernünftigen Grund, warum die Ermittler unter Auflagen nicht prüfen dürften, wo die digitalen Spuren von Verdächtigen hinführen.