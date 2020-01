Im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wurden über eine Million Menschen ermordet

Anzeige

Vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz in Polen. Es steht bis heute als Synonym für die fabrikmäßig betriebene Vernichtung von Menschen, die nur ihres Glaubens oder ihrer Herkunft wegen verfolgt wurden.

Sie wollten alle Spuren ihres verbrecherischen Tuns beseitigen. Als die Rote Armee im Januar 1945 unaufhaltsam nach Westen vorrückte, versuchte die SS in aller Eile, das Konzentrationslager Auschwitz mit dem angeschlossenen Vernichtungslager Birkenau zu räumen, belastende Dokumente zu vernichten und Gebäude zu zerstören.

Auf den „Todesmärschen“ starben bis zu 15.000 Menschen

Drei der vier Krematorien in Birkenau, in denen die von den Nationalsozialisten vergasten Juden verbrannt worden waren, waren bereits im November 1944 demontiert worden, das letzte wurde in der Nacht zum 26. Januar 1945 gesprengt. Von den knapp 67.000 Gefangenen, die sich noch im Lager befanden, mussten gut 58.000 zu Fuß zu den nächsten größeren Eisenbahnknoten in Gleiwitz und Loslau laufen. Auf den „Todesmärschen“ bei Eiseskälte und mangelnder Versorgung sowie bei der Fahrt in offenen Viehwaggons ins KZ Mittelbau-Dora in Thüringen verloren nach Schätzungen bis zu 15.000 Menschen das Leben.

Die marschunfähigen Gefangen sollten eigentlich getötet und ihre Leichen beseitigt werden. Doch dazu kam es nicht mehr. Als die Soldaten der 322. Infanteriedivision der I. Ukrainischen Front am 27. Januar 1945 Auschwitz erreichten und die Todgeweihten befreiten, fanden sie etwa 8600 todkranke, ausgemergelte und erschöpfte Häftlinge vor, von denen in den folgenden Tagen trotz sofortiger Versorgung noch mehrere Hunderte starben.

Vergasung mit dem Giftgas Zyklon B

Seit der Befreiung steht Auschwitz als Synonym für den Holocaust, für die fabrikmäßig betriebene Massenvernichtung von Menschen, die nur ihres Glaubens oder ethnischen Herkunft wegen sterben mussten. Von 1940 bis 1945 wurden mindestens 1,1 Millionen Juden aus ganz Europa, zudem etwa 140.000 Polen, 20.000 Sinti und Roma, 10.000 sowjetische Kriegsgefangene und weitere Häftlinge anderer Nationalität nach Auschwitz deportiert, wo sie entweder an den Folgen der schlechten Arbeitsbedingungen, an Hunger und Krankheiten sowie den Folgen medizinischer Experimente starben – oder anfangs erschossen und in Massengräbern verscharrt, später mit dem berüchtigten Giftgas Zyklon B vergast und verbrannt wurden.

Auf der „Rampe“ wurden die Häftlinge aussortiert

Anfangs wurden zwei alte Bauernhäuser zu Gaskammern umgebaut, 1943 gingen die vier Gaskammer-Gebäude in Birkenau in Betrieb, gleichzeitig wurden die Krematorien erbaut, in denen ununterbrochen das Feuer in den Öfen brannte. Häftlinge arbeiteten in zwei Schichten zu jeweils zwölf Stunden in den Krematorien. An der berüchtigten „Rampe“, wo die Züge mit den Deportierten ankamen, wurden sie in Arbeitsfähige und Nicht-Arbeitsfähige unterteilt.

Die große Mehrheit – Kinder, Mütter, Alte, Kranke – wurden sofort, ohne eine Häftlingsnummer zu erhalten, in die die Gaskammern geführt, die als Duschen getarnt waren. Die Häftlinge, die die Selektion überstanden, mussten in den in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Industrie-, Rüstungs- und Landwirtschaftsbetrieben Zwangsarbeit leisten, unter anderem hatten die I.G. Farben, Krupp oder eigene SS-Firmen Außenstellen in der Nähe des Lagers.

Seit 1996 Gedenktag in Deutschland

Insgesamt fielen dem Holocaust zwischen 5,6 und 6,3 Millionen Juden sowie zwischen 220.000 und 500.000 Sinti und Roma aus ganz Europa zum Opfer. Im Jahr 1996 erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum bundesweiten Gedenktag für die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen, 2005 rief die Generalversammlung der Vereinten Nationen den Tag in einer Resolution offiziell zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts aus.