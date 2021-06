Konkrete Angebote fehlen: Spahns Impfturbo zündet noch nicht in der Region

Nun könnte es sehr rasch gehen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will den Impfturbo zünden. Bis Ende Juli soll jeder Erwachsene eine erste Impfung erhalten können, sagte er nach der Zusage für zusätzliche Liefermengen. Weiß man in der Region schon Näheres dazu?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigt für Juli den Impfturbo an – prompt reagieren die Menschen in den sozialen Netzwerken.

In einer Ettlinger Gruppe war von möglichen zusätzlichen Terminen in der Karlsruher Schwarzwaldhalle sowie im Kreisimpfzentrum in Rheinstetten („Falls jemand einen Impftermin braucht ...“) die Rede.

Hintergrund ist, dass vor allem der US-Hersteller Moderna laut Gesundheitsministerium im Juli erheblich mehr Dosen liefern will als bislang angekündigt.