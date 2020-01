Iran-Krise: „Der Krieg hat längst begonnen“

Anzeige

Die neuen US-Sanktionen gegen den Iran werden wirkungslos bleiben und sind ein Ausdruck der Ratlosigkeit von Donald Trump, sagt der Transatlantikexperte beim German Marshall Fund in Washington, Markus Kaim. Im Gespräch mit den BNN warnt der Fachmann davor, die deutschen Soldaten komplett aus dem Irak abzuziehen, weil dies ein Rückschlag im Kampf gegen den IS wäre.

Iran und USA wollen ihren Konflikt nicht eskalieren. Wie lange wird nach dem Schlagabtausch diese Pause wohl andauern?

Kaim: Es gibt eigentlich keine Pause, der Krieg hat längst begonnen. Er sieht jetzt nur anders aus, weil es ein asymmetrischer Konflikt ist. Im vergangenen Jahr gab es die Angriffe Irans auf die saudischen Ölanlagen und Tanker im Persischen Golf – das ist bereits eine Form von Krieg. Wir sollten jetzt nicht auf große Luftangriffe warten. Einen asymmetrischen Krieg kann der Iran vielmehr durch Cyberangriffe weiter führen, aber auch durch die Unterstützung der Hezbollah, des Islamischen Jihads im Gazastreifen und der proiranischen Milizen in Syrien.

Ist der öffentliche „Rachedurst“ der Iraner nach der Ermordung des Generals Soleimani jetzt gestillt?

Kaim: Der Gegenangriff war ein sehr wichtiges Signal der iranischen Führung an die Bevölkerung, ein Signal, dass man sich dem maximalen Druck der US-Politik nicht beugen und dem „Satan“ entgegentreten werde. Das zweite Signal ging an die USA, nämlich dass sie nicht unverwundbar sind. Die Iraner wollten jetzt den USA nicht wirklich schmerzhafte Nadelstiche zufügen, der Angriff fügte ja ihnen keinen Schaden zu. Es war vielmehr ein politisches Signal.

Trump hat sich für Sanktionen entschieden, die den Iran schmerzen, aber bislang gar keinen Kurswechsel bewirkt haben. Ich es ein Zeichen der Schwäche des US-Präsidenten?

Kaim: Der Schwäche nicht, aber sicher der Ratlosigkeit. Es gibt mittlerweile etwa 700 iranische Personen und Institutionen, die den US-Sanktionen unterliegen. Aber eine Verhaltensänderung der Iraner ist nicht erkennbar. Die gestrige Ankündigung weiterer Sanktionen zeugt von einer konzeptionellen Leere auf US-Seite.

Deutschland und Europa wollen als Vermittler agieren, welche Aussichten haben diese Bemühungen?

Kaim: Die Frage ist, zu welchem Sachverhalt die Europäer vermitteln wollen. Kurzfristig wird der Konflikt stillgestellt, aber die großen Fragen bleiben ja dieselben wie bereits vor Monaten. Da geht es etwa um das iranische Nuklearprogramm und den destabilisierenden Einfluss in der Region. Der Ball liegt jetzt im europäischen Feld, eine Iran-Politik zu entwickeln, die unabhängig von den USA ist, vielleicht auch gegen den Willen der USA – das ist die große Herausforderung.

Sollte Kanzlerin Merkel am Samstag in Moskau versuchen, den Kremlchef Putin als Partner für die Konfliktlösung zu gewinnen?

Kaim: Putin hat sich in den letzten Jahren, vor allem im Bezug auf den Syrienkrieg, auf die Seite Irans gestellt. Darum sehe ich keine Unparteilichkeit der russischen Führung. Ich würde nichts unversucht lassen, aber entscheidend ist es, dass im UN-Sicherheitsrat mehr geschieht.

War es klug, einen Teil der deutschen Soldaten aus dem Irak abzuziehen und sollte Deutschland sie zurückholen?

Kaim: Ich kann nachvollziehen, dass man sie aus Sicherheitsgründen abzieht, aber die Gemengelage hat sich nicht verändert. Das Bundeswehrkontingent im Irak hat nichts mit der Iran-Politik zu tun, sondern es soll das irakische Militär im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) unterstützen. Entgegen der verbreiteten Wahrnehmung ist der IS nicht besiegt, sondern er rekrutiert neue Kämpfer. Es wäre also ein fatales Signal, wenn Deutschland und seine Partner ihre Mission aufgeben würden.