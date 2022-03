FDP-Politiker seit 100 Tagen im Amt

Justizminister Buschmann in Karlsruhe: Auf ein Gespräch mit den Akteuren des Rechtsstaates

Seit etwas mehr als 100 Tagen leitet der FDP-Politiker Marco Buschmann das Justizministerium. In dieser kurzen Zeit hat er bereits an wahres Feuerwerk an Gesetzesvorhaben und Initiativen gezündet. Nun kommt er nach Karlsruhe.