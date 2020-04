Anzeige

Was 50 Jahre richtig war soll plötzlich falsch sein? Die Diskussion um artgerechte Tierhaltung hat die Rassekaninchenzucht erreicht. Kritiker halten die Einzelhaltung in Ställen ohne Auslauf für Unvertretbar. Aber deshalb das geliebte Hobby aufgeben?

Er liebt seine Kaninchen über alles. Seit über 50 Jahren hat er sich der Zucht dieser süßen Tierchen verschrieben, ihnen Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt, Geduld, Schweiß und Geld.

Dass die Kaninchen diese Liebe erwidern, davon ist er überzeugt. „Sie kennen meine Stimme, kommen an den Draht und freuen sich, wenn ich an den Stall trete.“

24 Stunden am Tag im Stall

Der Züchter dieser Rassekaninchen will seinen Namen lieber nicht veröffentlichen. Denn die Sache ist heikel. Seine Kaninchen leben in Stallboxen, kaum größer als ein Küchenschränkchen. Dort verbringen sie 24 Stunden am Tag. Abwechslung bietet die Fütterung – und die Zucht.

Schon wenn sie das Wort Zucht hört, gerät Jana Hoger in Rage. Sie ist „Fachreferentin für tierische Mitbewohner“ bei Peta, einer Organisation, die für eine kompromisslose Auslegung des Tierschutzes bekannt ist.

Man kann nicht alles mit Tradition begründen. Jana Hoger, Peta

„In den Tierheimen gibt es tausende von Kaninchen, um die man sich kümmern sollte“, sagt sie. Dass die Rassekaninchenzüchter immer noch mehr Tiere in die Welt setzen, will sie nicht verstehen.

„Bei diesen Züchtern spielt das einzelne Individuum gar keine Rolle. Hauptsache das Tier hat die gewünschte Farbe. Das lehnen wir ab. Man kann schließlich nicht alles mit Tradition begründen.“

Die „Japaner“ im Stall des Kleintierzüchters sind gepflegt. Bei seinen Kaninchen handelt es sich um eine mittelgroße Rasse. Deshalb stehen ihnen nach den Richtlinien des Zuchtverbandes 0,64 Quadratmeter an Lebensraum zu.

Züchterisches Ziel ist es, das helle und das dunkle Braun möglichst gleichmäßig im Schachbrettmuster über das Fell zu verteilen. Der erfolgreiche Rassekaninchenzüchter sucht dabei die perfekte Verpaarung für das perfekte Ergebnis.

Diesem Ansinnen unterwerfen sich auch alle Bemühungen, den Tieren einen möglichst artgerechten Lebensraum zu bieten.

„Ich würde sagen, meine Kaninchen fühlen sich wohl. Sie können sich ausstrecken, bauen sich ein Nest.“ Auch beim Futter scheut der Züchter keine Mühe und Kosten.

Tierethikerin hält Einzelhaltung für nicht akzeptabel

„Meine Tiere bekommen Gerste, Pellets, Sonnenblumenkerne und in der Aufzucht ein besonderes Müsli.“ Namen hat er seinen Kaninchen keine gegeben. Aber er kennt jedes einzelne und weiß, von welchen er gute Zuchtergebnisse erwarten kann.

Kaninchen in Einzelhaft? Ohne jedwede Chance auf Auslauf? Das ist für Ursula Wolf nicht akzeptabel. Wolf ist Professorin für Tierethik an der Universität in Mannheim.

Moralisch nicht zu rechtfertigen

Aus ihrer Ablehnung dieser Form der Kaninchenzucht macht sie keinen Hehl. „Ich halte das für ziemlichen Quatsch, wenn hoch entwickelte Tiere ihrem Bewegungsdrang nicht nachkommen dürfen, weil ihr Besitzer Preise gewinnen will.“

Moralisch sei es nicht zu rechtfertigen, dass Tiere auf ein wesentliches Lebens- und Grundbedürfnis verzichten müssen, um dem Menschen das Hobby zu ermöglichen, schachbrettartige Fellmuster zu züchten.

Züchter halten Gruppenhaltung für gefährlich

„Geschlechtsreife Kaninchen können nicht gemeinsam in einem Stall gehalten werden“, erklärt der Züchter seine Einzelhaltung.

„Nicht nur die Rammler, auch die Häsinnen empfinden andere Tiere als Eindringlinge in ihr Reich und versuchen sie durch Beißen zu vertreiben.“

In einem großen Garten, so räumt er ein, könnten sich die Tiere ausweichen. „Da könnten sie Höhlen graben, brummen, klopfen und sich aus dem Weg gehen.“

Aufwendige Haltung im Garten

Doch es wäre extrem aufwendig, die Tiere draußen vor ihren Feinden zu schützen, den Mardern, Füchsen und Greifvögel. Und auch draußen im Garten gäbe es sicher Streit.

Schon ein harmloser Zwist könnte zu Schäden im Fell sorgen und den Erfolg auf der nächsten Züchterschau gefährden. „Da glaubt dann der Preisrichter, der Züchter hätte Haare ausgerissen um Fehlfarben zu verheimlichen.“

Bei der Bundesschau im vergangenen Jahr kamen 28.000 Rassekaninchen in die Karlsruher Messe. Kann es sein, dass all diese Tiere nicht artgerecht gehalten werden?

Ausreichend Platz für drei Hoppelschritte Tierärztliches Merkblatt

Die tierärztliche Vereinigung für Tierschutz ist in ihren Anforderungen unerbittlich. „Für die Dauerhaltung von zwei Kaninchen sollte eine Grundfläche von mindestens sechs Quadratmeter zur Verfügung stehen“, heißt es in ihrem Merkblatt „Kaninchen“.

Das ist fünf mal mehr als in der Empfehlung des Züchterverbandes. Daneben fordern die Tierärzte, dass Kaninchen Platz für „mindestens drei aufeinanderfolgende Hoppelschritte“ haben sollen.

Außerdem noch eine Schlafhöhle, Äste, Röhren und die Möglichkeit zum Scharren von Mulden.

Der Bundesverband der Rassekaninchenzüchter hält diese Anforderungen für übertrieben.

Jungveterinäre ohne Ahnung?

„Die negative Kritik kommt aus der Ecke von angeblichen Tierschützern, die keine Ahnung haben, sich aber anmaßen, über unsere Tiere zu entscheiden“, sagt Wolfgang Elias, Pressesprecher des Zentralverbandes Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter.

„Da sind auch Jungveterinäre darunter, die frisch im Amt sind und außer ihrem Studium noch nichts gesehen haben. Die haben sehr eigenartige Forderungen, wie Rassekaninchenzucht auszusehen hat.“

Mit Wildkaninchen und deren Lebensstil habe das Hauskaninchen längst nichts mehr zu tun, so Elias. „Das sind Rassekaninchen und in ihrem Leben steht die Ausstellung im Vordergrund. Unsere Züchter versuchen, das Idealbild der Zucht zu erreichen. Dazu müssen sie alles tun, damit es dem Tier gut geht. Nur wenn ich Gutes reinstecke, kommt auch was Gutes dabei raus.“

Die Forderung, dass Tiere nicht in Einzelboxen gehalten werden dürften, kann er nicht nachvollziehen.

„Gemeinsam in einer großen Bucht würden sich die Tiere bekämpfen, es kommt zu Verletzungen, Bisswunden, Kahlstellen. Diese Tiere kann ich nicht ausstellen. Das ist für mich nicht tierschutzgerecht.“

Ich glaube nicht, dass die Tiere merken, wenn in der Breite ein paar Zentimeter fehlen. Züchter aus dem Landkreis Karlsruhe

Der Züchter aus dem Landkreis Karlsruhe hält sich so gut es geht an die Vorgaben seines Verbandes. Nur wenige seiner Kaninchenställe sind kleiner als die empfohlenen 80 mal 80 Zentimeter.

„Und ich glaube nicht, dass die Tiere es merken, wenn in der Breite ein paar Zentimeter fehlen.“ In einige Ställe hat er sogar Hochsitze eingebaut, auf die sich die stillende Häsin zurückziehen kann, wenn ihr der Nachwuchs zu stark auf die Pelle rückt. Seine Ställe sind penibel gepflegt.

Für seine Tiere tut er alles

Beim Heu scheut er keinen Weg, um die beste Qualität zu bekommen. „Ich kann die Tiere nicht zusammen lassen. Das wäre zu gefährlich. Aber sie sehen sich, sie riechen sich und sie hören sich.“

Käme heute der Kreisveterinär, er würde nicht den fehlenden Auslauf oder die Einzelhaltung kritisieren, sondern die hier und da fehlenden fünf Zentimeter.

„Ich müsste einen neuen Stall bauen. Das würde schnell 5.000 Euro kosten. Das Geld habe ich nicht. Dann wäre es mit meinem Hobby vorbei.“