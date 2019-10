Anzeige

Die Taten ereigneten sich in Syrien. In den Foltergefängnissen des Regimes von Präsident Baschar al-Assad verschwanden zahllose Kritiker des Diktators und Oppositionelle ohne Anklage und ohne Urteil, wurden schwer misshandelt und gefoltert und verloren oftmals sogar ihr Leben, ohne dass die Angehörigen etwas über ihr Schicksal erfuhren.

Das „Syrian Network for Human Rights“ dokumentierte die Namen von insgesamt 65.116 Personen, zum größten Teil Zivilisten, die zwischen März 2011, dem Ausbruch des Bürgerkriegs, und August 2015 verschwanden und über deren Verbleib bis heute zum Teil noch immer nichts bekannt ist.

Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes im Visier

Wegen dieser Taten müssen sich nun zwei ehemalige Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes verantworten. Nicht in Syrien, wo sie die Taten begangen haben, sondern vor einem deutschen Gericht. Generalbundesanwalt Peter Frank macht ernst mit der Verfolgung von Handlangern des Assad-Regimes.

Der oberste Ankläger der Nation beantragte, wie am Dienstag bekannt wurde, bereits am 22. Oktober vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz Anklage gegen die beiden syrischen Staatsangehörigen Anwar R. und Eyad A. Sollte das Gericht die Anklage zulassen, stünden zum ersten Mal zwei Syrer wegen Gräueltaten in ihrer Heimat in Deutschland vor Gericht.

Auch interessant: Interview mit Generalbundesanwalt Peter Frank zum Terror der RAF

Beschuldigte sitzen seit Februar in U-Haft

Die beiden Männer, 56 und 42 Jahre alt, verließen Ende 2012 und Anfang 2013 Syrien. Anwar R. reiste im Juli 2014 in die Bundesrepublik ein, Eyad A. folgte im April 2018. Beide wurden im Februar in Rheinland-Pfalz sowie in Berlin auf Antrag der Bundesanwaltschaft festgenommen. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft.

Mord in 58 Fällen

Die Vorwürfe des Generalbundesanwalts wiegen schwer. Anwar R. sei „hinreichend verdächtig, mittäterschaftlich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben“, heißt es in der Anklageschrift. Konkret legt ihm die Anklagebehörde Mord in 58 Fällen, Vergewaltigung und schwere Nötigung zur Last. Gegen Eyad A. bestehe der „hinreichende Tatverdacht der Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.

Nach den Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft, die sich dem Vernehmen nach auch auf detaillierte Aussagen von Flüchtlingen stützen kann, gehörten die beiden Männer dem syrischen Allgemeinen Geheimdienst an, „konkret der für die Sicherheit im Raum Damaskus zuständigen Abteilung 251“.

Der ranghohe Anwar R. leitete diese Ermittlungseinheit, die auf die Bekämpfung von Oppositionellen spezialisiert war und zu der auch ein eigenes Gefängnis gehörte. Von Ende April 2011 bis Anfang September 2012 hätten dort mindestens 4000 Gefangene bei ihrer Vernehmung durch seine Mitarbeiter „brutale und massive Folter“ über sich ergehen lassen müssen. Mindestens 58 Personen starben in Folge der Misshandlungen.

Folterung und Freiheitsberaubung

Eyad A. war in einer Unterabteilung beschäftigt, die der Ermittlungseinheit des Anwar R. zuarbeitete. Er war nach den Erkenntnissen der Anklagebehörde im Herbst 2011 an der „Folterung und Freiheitsberaubung von mindestens 30 Menschen“ beteiligt, die in der Stadt Douma gegen das Assad-Regime demonstrierten.

Insgesamt kommt der Generalbundesanwalt zu dem Fazit: „Der Angeschuldigte Anwar R. bestimmte und überwachte als Leiter der Ermittlungseinheit die Arbeitsabläufe in dem Gefängnis und hierbei auch den Einsatz der systematischen und brutalen Folterungen. Ihm war auch bewusst, dass Häftlinge aufgrund der massiven Gewalteinwirkungen verstarben.“