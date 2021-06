Klaus Müller (Name geändert) lebt in Karlsruhe-Durlach. Seine pflegebedürftigen Eltern in München weiß er rund um die Uhr gut versorgt – dank osteuropäischer Pflegekräfte. 2.600 Euro kostet die 24-Stunden-Betreuung durch Frauen aus Polen, die monatlich wechseln, es gibt einen Vertrag über 40 Stunden pro Woche.

„Den Mindestlohn rund um die Uhr könnten wir uns nicht leisten“, sagt Müller, der von Beruf Hausverwalter ist. Ein Heim kommt für ihn nicht in Frage – vor Jahresfrist hat er erst seine Tante in der Corona-Pandemie aus einem Heim geholt und ebenfalls zuhause betreuen lassen, bis sie starb. In dem Heim hatte es zuvor 25 Corona-Tote gegeben. „Ohne die Polinnen könnte ich mein Leben hier so nicht fortsetzen.“

Die osteuropäischen Frauen geben ihr Leben in der Heimat für eine vorübergehende, aber harte Zeit auf: Sie wohnen bei den bettlägerigen Patienten. Im besten Fall funktioniert die Zweckgemeinschaft, und die Frauen verdienen viel mehr als zuhause.