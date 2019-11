Kindeswohl als Staatsaufgabe

Anzeige

Der Schutz der Menschenwürde und der freien Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, der Anspruch auf den Mutterschutz: Deutschlands Grundgesetz, um das uns andere Länder beneiden, regelt vorbildlich viele Aspekte des Zusammenlebens in einem freiheitlichen demokratischen Staat. Aber es gibt eine wesentliche Lücke.

Die Rechte der Kinder, eines besonders schutzbedürftigen Teils der Gesellschaft, sind nirgendwo klar benannt. Im Gesetz, das die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern als Elternrecht definiert, spielen die letzteren eine passive Rolle. Drei Jahrzehnte nach dem Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention wirkt das deutsche Grundgesetz damit nicht mehr zeitgemäß. Zudem spiegelt es nicht die aktuelle Rechtslage wider, die durch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz von Kindern geprägt wurde.

Es ist also zu begrüßen, dass die Große Koalition akuten Handlungsbedarf sieht, nachdem die Bundesländer und Parteien in den vergangenen Jahren mit Gesetzesänderungen reihenweise gescheitert sind. Es wäre wichtig, im Grundgesetz einen besonderen Schutz der Kinder vor Gewalt festzuschreiben. Angesichts der Kinderarmut sollte jedes Kind das Recht auf Leben unter würdigen materiellen Verhältnissen garantiert bekommen.

Entscheidend ist, dass die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz keine Formalie wird und am Ende echten Mehrwert bietet. So reicht es auch nicht, auf Kinder besondere Rücksicht zu nehmen. Sie sollten, wie es die Kinderschutzorganisationen formulieren, „entsprechend Alter und Reife“ an Entscheidungen beteiligt werden. Kinder wollen gehört werden. Wer dieses Bedürfnis ablehnt, muss nur auf die Fridays-for-Future-Bewegung schauen, die in Sachen Klimaschutz der Politik Tempo und Marschrichtung vorgibt.