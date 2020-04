KIT-Sportexperte empfiehlt Familien gemeinsame Sporteinheiten

Anzeige

Alexander Woll empfiehlt Familien mit Kindern gemeinsame Online-Workouts, um angesichts der Corona-Einschränkungen dennoch fit und gesund zu bleiben. Im Gespräch mit den BNN fordert der führende Sportexperte des KIT, dass die Politik bald intelligente Lösungen entwickelt, um den Bewegungsmangel der Menschen in der Epidemie zu beheben.

Es ist bekannt, dass sich Kinder zu wenig bewegen. Nun schränken die Corona-Bestimmungen die Mobilität von Schülern noch mehr ein. Erleben wir eine Fitness-Notlage?

Woll: Für manche sicherlich. Vereinsleben, Wettkampfsport, Training und Mannschaftsspiele sind jetzt nicht möglich. Für Kinder und Jugendliche ist der Sport aber die wichtigste Freizeitbeschäftigung. Sie erleben jetzt einen extremen Einschnitt, der negative Folgen haben kann. Menschen, die ein Einfamilienhaus mit Garten am Stadtrand haben, leiden dabei weniger als Familien aus den Innenstädten, die in kleinen Wohnungen leben. Wenn sich die Kinder nicht viel bewegen, nimmt der soziale Stress gewaltig zu. Das sind vulnerable Gruppen, um die sich die Politik dringend kümmern muss.

Was könnte man zum Beispiel tun?

Woll: Es war richtig, die Spielplätze zu schließen, denn kleine Kinder können die Abstandsregeln nicht einhalten. Dennoch brauchen wir intelligente Lösungen, um Bewegungsbedürfnis und Gesundheitsschutz vernünftig unter einen Hut zu bringen. Ich denke da zum Beispiel an derzeit gesperrte Flächen wie den Schlosspark in Karlsruhe. Unter Einhaltung von Epidemievorschriften könnte man sie den Menschen wieder zugänglich machen. Sie könnten dort zwar keine Kontaktsportarten treiben, aber zum Beispiel Gymnastik auf der Wiese, bei der man mehrere Meter voneinander steht.

Wenn ein Jugendlicher, der auch sonst nicht sportlich ist, sich zwei Monate lang meist nur zwischen Bett und Kühlschrank bewegt – was macht das mit seinem Körper?

Woll: Unser Körper braucht Aktivität, um gesund zu sein. Prozesse wie Durchblutung, Verbrennung von Nahrung und Versorgung von Knochen funktionieren ohne Bewegung nicht gut. Auch auf der psychosozialen Ebene hat Bewegung viele Funktionen. Körperliche Aktivitäten sind im Alltag ein gutes Mittel, um den Stress abzubauen. Die Stresshormone im Blut gehen zurück, wenn man nach dem Arbeitstag einen Spaziergang macht. Es gibt Studien, die zeigen, was mit bettlägerigen Patienten nach drei Wochen im Krankenhaus passiert: Sie verlieren etwa 50 Prozent ihrer Muskelkraft und ein Drittel ihrer Ausdauer-Leistungsfähigkeit. Es ist wissenschaftlich belegt, dass körperlich inaktive Kinder ein doppelt so hohes Risiko haben, später Adipositas zu bekommen. Auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes wird durch Inaktivität verschärft …

… wobei jemand, der sportlich war, in Corona-Zeiten sicher im Vorteil ist?

Woll: Sportlich aktive Personen haben ein höheres Fitness-Niveau. Sie verlieren ihre Leistungsfähigkeit zwar genauso wie andere Personen, die jetzt inaktiv sein müssen – jedoch von einem höheren Niveau. Insofern ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn jemand aktiv war. Solche Menschen können ihre Fitness auch schnell wieder aufbauen, wenn sie wieder trainieren. Einen weiteren positiven Effekt bestätigen uns die Virologen: Wer fit ist, kann die Folgen einer Corona-Erkrankung besser abmildern.

Was können jetzt also zum Beispiel Schüler tun, um sich gut zu fühlen?

Woll: Sie brauchen keine Sportanlagen, um zu trainieren. Es gibt viele Online-Programme für daheim zum Mitmachen. Sie trainieren alle Elemente der Fitness: Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. Auch wir beim KIT haben einige Empfehlungen für Kinder und Jugendliche zusammengestellt, man findet sie unter www.sport.kit.edu/MoMo/284.php. Generell ist es sinnvoll, die Bewegungszeit fest in die Tagesstruktur einzubauen. Man klinkt sich also zum Beispiel regelmäßig in einen Kurs ein, damit man sich verpflichtet fühlt, es zu tun.

Wie sollte ein guter Workout für junge Menschen etwa aussehen?

Woll: Zum Einstieg könnten das vielseitige Grundlagenübungen für Ausdauer, Kraft, Koordination und Beweglichkeit sein. Nach ein paar Wochen nimmt man vielleicht noch Vertiefungsprogramme dazu. Für mich wäre es wichtig, die Übungen zu variieren, sie alternativ ausführen zu können und an das individuelle Leistungsniveau anzupassen. Es besteht sonst das Risiko der Überforderung oder dass man falsche Bewegungen macht.

Wie motiviert man jetzt jemanden, der gerne am Handy und Computer hängt, ein paar Kniebeugen und Liegestützen zu machen?

Woll: Indem die Eltern die Übungen gemeinsam mit ihren Kindern machen. Aus Studien wissen wir, dass insbesondere für Kinder bis elf Jahre die Eltern als Rollenmodelle dienen. Jetzt geht es darum, sich neu zu erfinden. Diese Krise ist nicht nur eine Belastung, sie bietet auch eine Chance, die Erziehungsarbeit, die man sonst den Experten im Ballettstudio oder Fußballclub delegiert hatte, selbst zu übernehmen. Man setzt sich gemeinsame Ziele und treibt gemeinsam Sport, daheim oder als Wanderung. Diese Dinge können Familien sogar enger zusammenbringen.

Wie viel Bewegung brauchen Kinder täglich?

Woll: Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt mindestens eine Stunde tägliche Aktivität mit moderater Intensität – also, dass man dabei leicht ins Schwitzen kommt. In der Realität erreichen jedoch 80 Prozent von Kindern und Jugendlichen in Deutschland diese Dosis nicht. Darum sind jetzt auch die Schulsportlehrer gefordert, digitale Hausaufgaben aufzugeben und den Schülern zu helfen, ihre Fitness zu verbessern.

Ist ein Heim-Workout effizienter, wenn man dabei Musik hört?

Woll: Ja, die Musik kann beim Training unterstützen. Wenn man ungeliebte Übungen mit Musik koppelt, die man gerne mag, sind sie nicht so schlimm. Generell richtet sich jeder am besten nach seinem Geschmack. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass aggressiver Hardrock zum Dehnen gut passt. Das hört man vielleicht besser, wenn man sich beim Kraft- und Ausdauertraining quälen muss.