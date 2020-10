Sind ihr die Grünen nicht mehr grün genug – oder ist sie selber grüner als die Grünen? Sandra Overlack muss nicht lange nachdenken. „Beides“, sagt die 19-jährige Studentin aus Rastatt im Brustton der Überzeugung. „Wenn man das Ausmaß der Klimakrise erkennt und weiß, was nötig wäre, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, und gleichzeitig sieht, was die Grünen hier im Land als Regierungspartei machen, dann ist das entschieden zu wenig“, sagt sie, ohne den Namen des seit zehn Jahren in Stuttgart regierenden grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in den Mund zu nehmen.

Die junge Frau, die im 3. Semester am Karlsruher KIT Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hat die Konsequenzen daraus gezogen. Nicht bei der etablierten Ökopartei engagiert sie sich politisch, vielmehr hat sie mit 24 Mitstreiterinnen und Mitstreitern Ende September in Freiburg eine Partei gegründet – die „Klimaliste Baden-Württemberg“ , die bei der Landtagswahl Ende März um Stimmen und Mandate kämpft.

Kandidaten für alle 70 Wahlkreise werden gesucht

Als Mitglied des sechsköpfigen Vorstands muss Sandra Overlack nun in kürzester Zeit aus dem Nichts eine Partei aufbauen und den Wahlkampf vorbereiten. Mitstreiter werden gesucht, um in möglichst allen 70 Wahlkreisen eine Kandidatin oder einen Kandidaten aufstellen zu können. „Das ist ein Vollzeit-Job.“