Könnte Russland Chemie- und Biowaffen in der Ukraine einsetzen?

Es gab einige Anschläge gegen russische Ex-Geheimdienstler und politische Gegner des Kreml, die in den Westen geflohen waren. In den Fällen Litwinenko, Skripal und Nawalny, aber auch bei weiteren verübten und versuchten Morden in Russland mit politischem Hintergrund wurden nachweislich radioaktive Gifte und chemische Kampfstoffe wie Nowitschok und Polonium-210 benutzt. Manche dieser Stoffe, so die einhellige Expertenmeinung, können nur aus staatlichen Waffenlaboren stammen und stünden Privatpersonen wie kriminellen Banden nicht zur Verfügung. Fachleute wie der Moskauer Chemiker Lew Fjodorow haben kritisiert, dass ihr Land einen Teil der alten Chemiewaffen aus der Sowjetzeit einfach vergraben habe oder heimlich verstecke, zum Beispiel in einem Lager nahe der Stadt Tscheljabinsk.