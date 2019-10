Abwassergebühren: Bad Herrenalb scheitert vor dem Bundesverwaltungsgericht

Anzeige

Eine weitere Schlappe hat die Stadt Bad Herrenalb in ihrem Ziel, Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser von einem Grundstücksbesitzer zu verlangen, erlitten. Das Bundesverwaltungsgericht wies Mitte Oktober eine Beschwerde der Kurstadt gegen die Nichtzulassung der Revision in einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg (VGH) vom 12. Juli 2018 zurück.

Damals hatte der VGH der Stadt Herrenalb ins Stammbuch geschrieben: Der erstmalige Erlass eines Abwasserbeitrages sei nach fast zwei Jahrzehnten unzulässig. Bürgermeister Norbert Mai begründete den Gang von Bad Herrenalb bis in die letzte Instanz vor das Bundesverwaltungsgericht in Sachen der Abwasserbeiträge so: „Wir wollten den Rechtsweg zu Ende gehen, um endlich die Akte zu schließen.“ Es gehe letztlich um Rechtssicherheit.

Bad Herrenalber Bürgermeister fühlt sich vom Gesetzgeber allein gelassen

Allerdings verhehlt der Bürgermeister, der wie der Gemeinderat von der Rechtsaufsicht zu dem juristischen Vorgehen gedrängt wurde, nicht seine Enttäuschung in dem gesamten Verfahren: „Ich fühle mich vom Gesetzgeber allein gelassen.“

Das Land hätte in Sachen des für die Abwassergebührenbescheide einschlägigen Kommunalen Abgabegesetzes (KAG) längst eine gesetzliche Verjährungsregelung erlassen sollen. Er habe seinen Bürger nicht erklären können, wieso man Jahrzehnte später für ein längst erworbenes Grundstück noch einen Gebührenbescheid für Abwasser zugeschickt bekomme.

Patrick Heinemann, Rechtsanwalt von der Kanzlei Harrer, Bender, Krevet (Freiburg), kann verstehen, weshalb sich Herrenalb als Bauernopfer sieht: Der Verdacht könne nicht von der Hand gewiesen werden, dass der Landesgesetzgeber erst habe abwarten wollen, ob die Gerichte bei der bisherigen Verwaltungspraxis, ohne Verjährungsfrist Beitragsbescheide erlassen zu können, mitspielten. Heinemann weist daraufhin, dass das jetzt abschließend ergangene Urteil ein konkreter Einzelfall sei.

Auch interessant: Bürgermeisterwahl Bad Herrenalb: Stimmzettel noch länger als beim ersten Wahlgang

Urteil: Kämmerei machte Angaben im Widerspruch zum Bescheid

Laut Urteil hat die Kämmerei dem Bürger wohl Zusagen gemacht, die im Widerspruch zum ergangenen Bescheid standen. Erstaunlich ist, dass zwischen dem Anschluss des Grundstücks und der Zusendung des Bescheids 19 Jahre vergangenen sind. In Herrenalb wurden teilweise Fälle aufgearbeitet und mit einem Gebührenbescheid versehen, die bis 1964 zurückgehen.

Der vor dem Gericht für den Bad Herrenalber Bürger siegreiche Anwalt Dietrich Kuntz von der Kanzlei Lützow, Bräunlingen, ist dennoch nicht gut auf die für die Erhebung der Abwasserbeiträge zuständige Kämmerei zu sprechen.

In einem den BNN vorliegenden Schreiben, wirft dieser der Stadt vor, zu Lasten seines Mandanten in der Sache nicht erstattungsfähige Kosten verursacht zu haben und wegen eines unnötigen Rechtsstreits Steuermittel der Kurstadt in beträchtlicher Höhe „verbraten“ zu haben. Er erwarte jetzt Billigkeitsentscheidungen zugunsten jener Herrenalber Bürger, „die aus nachvollziehbaren Gründen Rechtsmittel nicht in Anspruch genommen haben.“

Kommentar

Seit Jahren haben sich Bürgermeister Norbert Mai, seine Verwaltung und der Gemeinderat in Bad Herrenalb von außen beraten und drängen lassen, wenn es um die Beitragsmiseren der Kurstadt ging. Der Schwarze Peter blieb dabei in Herrenalb oder dort bei den betroffenen Bürgern. Alles kostet Bad Herrenalb enorm viel Geld und „Manpower“.

Die Ratgeber auf Rechtsaufsichtsebene und das Land haben munter zugeschaut, wie sich die Kurstadt immer mehr in den finanziellen Folgen jahrzehntelang nicht ergangener Gebührenbescheide für Abwassergebühren und Erschließungsbeiträge verheddert und in den juristischen Fallstricken verfangen hat. „Wegducken“ nennt man so etwas.

Dabei hat ein Anwalt schon vor Jahren an Landratsamt und Regierung, nach einem für einen Bürger gewonnenen Gebührenbescheid-Prozess geschrieben, endlich in das Abgabengesetz eine Verjährungsfrist für Bescheide dieser Art zu verankern. Getan hat sich nichts, stattdessen lässt man Kommunen wie Herrenalb den „Minensuchhund“ als Ersatz für fehlendes gesetzgeberisches Handeln spielen.

Schade, dass sich weder Mai noch die Kämmerei von dem „Behördenrat“ freischwammen, um einvernehmlich mit den betroffenen Bürgern eine Lösung zu finden. Wie kann man jenen Bürgern, die Abwasserbeiträge trotz verspäteter Bescheide bezahlt haben, erklären, dass sie – wenn sie Rechtsmittel eingelegt hätten – das Geld hätten sparen können?

Das dicke Ende der „Beitragsmiseren“ könnte erst noch kommen: Falls die Gerichte bei den für rund 25 Straßen ausstehenden Erschließungsbeiträgen ähnlich wie bei den Abwasserbeiträgen entscheiden, könnte auf die kleine Kurstadt ein zweistellige Millionen-Euro-Summe zukommen. Armes Bad Herrenalb.