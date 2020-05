Anzeige

Keine Kita-Gebühren im Mai: Da die Einrichtungen im Murgtal wegen Corona lange Zeit geschlossen waren, wollen Städte und Gemeinden sowie Kirchen und freie Träger Eltern entlasten. Ob die Beiträge erlassen werden oder später bezahlt werden müssen, steht derweil noch nicht überall fest.

Die Corona-Krise stellt Familien mit Kindern vor große Herausforderungen. Ab dem 18. Mai sollen die Kindertagesstätten zwar wieder schrittweise für bis zu 50 Prozent der Kinder öffnen. Doch bis dahin müssen die meisten Kinder weiter in den eigenen vier Wänden betreut werden. Zumindest finanziell sollen Eltern in dieser Zeit entlastet werden: Städte und Gemeinden im Murgtal wollen, wie schon im April, auch im Mai keine Kita-Gebühren einziehen – sofern die Kinder nicht in einer Notbetreuung untergebracht sind.

Kirchliche und freie Träger schließen sich ebenfalls an. Ob die Gebühren nur gestundet oder komplett erlassen werden, steht derweil noch nicht überall fest.

Stadt Gaggenau hat April-Gebühren bereits komplett erlassen

Die Stadt Gaggenau erhebt, wie schon im April, auch im Mai keine Kita-Gebühren. Die April-Beiträge wurden den Eltern bereits komplett erlassen. Dafür hatte die Stadt 182.000 Euro Soforthilfe vom Land erhalten. Ob die Verwaltung auf die Beiträge für den Monat Mai ebenfalls komplett verzichtet oder diese stattdessen später einzieht, steht noch nicht fest. Darüber soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25. Mai entscheiden.

Nach Auskunft von Stadt-Pressesprecherin Judith Feuerer schließen sich auch die kirchlichen und die freien Träger der Vorgehensweise an. Zuvor hatte die Stadt diesen Einrichtungen vorgeschlagen, die Beiträge ebenfalls auszusetzen.

Gernsbach stundet die Kita-Gebühren wegen Corona – vorerst

Die Stadt Gernsbach setzt die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten auch im Mai zunächst aus und stundet diese bis längstens zum Jahresende. Darauf haben sich Stadt, kirchliche Kindergartenträger sowie die freie Einrichtung „Spielwiese“ geeinigt. Auch für das Mittagessen der Kinder soll keine Gebühr erhoben werden.

Es war uns wichtig, der Empfehlung des Landkreises zu folgen. Julian Christ, Bürgermeister Gernsbach

„Es war uns wichtig, der Empfehlung des Landkreises zu folgen und derzeit die Elternbeiträge zu stunden, um so den Gernsbacher Familien in dieser Zeit der großen Herausforderungen zur Seite zu stehen“, betont Bürgermeister Julian Christ.

In der nächsten Gemeinderatssitzung am 18. Mai soll abschließend entschieden werden, ob die Beiträge erlassen werden.

Auch in Forbach muss der Gemeinderat noch endgültig entscheiden

„Wir folgen ebenfalls der allgemeinen Empfehlung des Landes“, sagt Forbachs Hauptamtsleiterin Margit Karcher. Heißt: Für April und Mai setzt die Gemeinde Forbach die Kita-Gebühren aus. Ob die Gebühren erstattet werden, müsse der Gemeinderat aber noch endgültig entscheiden. Dem Vorgehen der Gemeinde schließt sich auch der katholische Kindergarten St. Johannes an. Das bestätigte Kindergartengeschäftsführer Bernd Gramlich.

Weisenbach erhält 16.000 Euro Soforthilfe für den April

Bereits vergangenen Mittwoch hat Bürgermeister Daniel Retsch in der Gemeinderatssitzung darüber informiert, dass die Gemeinde Weisenbach die Elternbeiträge auch für den Monat Mai vorläufig aussetzt. Auch der Aussetzung für April stimmte der Rat nachträglich zu.

Die fehlenden Beiträge im vergangenen Monat konnte die Gemeinde mit rund 16.000 Euro Soforthilfe vom Land decken. Für den Monat Mai rechnet Retsch mit einer vergleichbaren Summe aus dem Hilfspaket des Landes.

Loffenau: Bei Ortsverwaltung und evangelischer Kirchengemeinde herrscht Einigkeit

Auch im Mai fallen in Loffenau keine Kita-Gebühren an – weder in Betreuungseinrichtungen der Gemeinde, noch in den kirchlichen Einrichtungen. Das gaben die Ortsverwaltung sowie die evangelische Kirchengemeinde in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Erlassen sind die Kosten aber noch nicht. Über die endgültige Behandlung der Elternbeiträge soll entschieden werden, sobald feststeht, ob Kommune und Träger Geld vom Land erhalten.