Gemeinderat in Baden-Baden genehmigt zwei zusätzliche Verwaltungsstellen

Am 1. Januar 2020 ist die dritte Stufe des Bundesteilhabe-Gesetzes (BTHG) in Kraft getreten. Das Gesetz soll Menschen mit Behinderung gleichwertige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Wie die Stadt Baden-Baden dieses Gesetz umsetzt, erläuterte Iska Dürr vom Fachgebiet Bildung und Soziales dem Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend.

Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, müssen zwei zusätzliche Stellen in der Verwaltung geschaffen werden. Das wurde vom Rat einstimmig genehmigt.

Durch die dritte Stufe des BTHG soll sich einiges ändern. Einerseits für Betroffene, andererseits auch für Einrichtungen und Kommunen. Bisher habe es ein Komplettpaket gegeben, nun werde gesplittet in Fach- und existenzsichernde Leistungen, erklärte Iska Dürr.

Das heißt, ein Mensch kann nun in einer Einrichtung auch nur wohnen und alle anderen Leistungen von Anbietern separat beantragen. Neben der freieren Entscheidung bedeutet das für alle Beteiligten aber auch einen erhöhten Arbeitsaufwand.

Zur Bedarfsermittlung eines Einzelnen gebe es nun ein landeseinheitliches Erhebungsverfahren (BEI_BW), so Dürr. Schon dafür sei der Personalaufwand gestiegen.

Beratungsaufwand erhöht sich von 1,5 auf bis zu neun Stunden

Bei 41 Seiten, die mit jedem Klienten durchgegangen werden müssten, habe sich die Beratungszeit von etwa 1,5 Stunden auf drei bis vier Stunden erhöht. Meist brauche es mehrere Termine, mit insgesamt bis zu neun Stunden Aufwand.

Über eingereichte Anträge müsse nun innerhalb von drei Wochen entschieden werden, ansonsten sei die Stadt erstattungspflichtig. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden würden mehr Personalressourcen gebraucht.

Land trägt die Personalkosten zu 90 Prozent

Nach einem Berechnungstool seien das in Baden-Baden mindestens zwei Vollzeitstellen, die zusätzlich benötigt würden, so Dürr. Die Personalkosten würden zu 90 Prozent vom Land übernommen und kommen aus einem „Topf“ mit 31,5 Millionen Euro für die Jahre 2020 und 2021. Die restlichen 10 Prozent trage die Stadt.

„Wichtig ist die Veränderung für die Menschen mit Behinderung, sie haben nun Wahlrecht und können sich frei entscheiden“, sagte Bürgermeister Roland Kaiser. Das führe zu einer anderen Selbstbestimmung und auch einer anderen Rolle der Betreuer.

Grundgedanke sei, dass die Betroffenen entscheiden könnten, welche Leistung sie von wem beziehen. Damit entstehe mehr Konkurrenz und vielleicht auch mehr Qualität.

Mehr Chancen, aber auch mehr Bürokratie

„Am Ende des Tages heißt es aber auch sehr viel mehr Bürokratie“, so Kaiser. Die müsse auch von den Betroffenen selbst bewältigt werden.

Kritik kam auch aus den Reihen der Räte: „Das ist ein Bundesgesetz, das die Kommunen finanziell wieder tragen müssen, das ist unangenehm“, sagte Ingrid Kath (CDU) und hakte nach, ob absehbar sei, wie es bezüglich der Finanzierung durch das Land nach dem Jahr 2021 weitergehe.

Wie Finanzierung 2022 weitergeht, ist noch nicht klar

„Für 2022 gibt es noch keine Entscheidung, wie es mit den Finanzen weitergeht“, erklärte Dürr. Für den nächsten Haushalt würden die Gespräche im Land im kommenden Monat beginnen.

Außerdem hatten mehrere Räte Sorge um weitere Kosten für die Stadt, die entstehen würden, falls das Geld im „Topf“ nicht ausreiche.

„Wir sind bisher defensiv gefahren“, erwiderte Bürgermeister Kaiser. Baden-Baden sei bis dato unter den Empfehlungen des Berechnungstools geblieben.

Viele andere Städte hätten ihr Personal allerdings deutlicher aufgestockt. Was passiere, wenn der Gesamtbetrag mehr als ausgeschöpft werde, sei nicht klar.

„Die Verhandlungen im Land waren extrem schwierig, es war lange nicht bereit die Kosten zu übernehmen“, so Oberbürgermeisterin Margret Mergen.

Trotz kritischer Überlegungen genehmigte der Gemeinderat die Schaffung von zwei Vollzeitstellen anschließend einstimmig.