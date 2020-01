Kilic-Kandidatur sorgt bei Pforzheimer Grünen für Konflikte

Anzeige

Die Bewerbung des Heidelberger Rechtsanwalts Memet Kilic um die Grünen-Landtagskandidatur im Wahlkreis Pforzheim sorgt für Konflikte. Auch die Spaltung der Grünen im Pforzheimer Gemeinderat spielt dabei eine Rolle.

Die Ankündigung von Memet Kilic sorgte an der Basis in Pforzheim für Verwunderung und heftige Kritik: Kilic sei zwar früher (2009 bis 2013) Pforzheimer Bundestagsabgeordneter gewesen, in den vergangenen Jahren habe er sich aber vor Ort nicht eingebracht, so ist von Anhängern von Stadtrat Felix Herkens zu hören.

Herkens, der 24-jährige Fraktionschef der Bündnisgrünen im Pforzheimer Gemeinderat hatte seine Kandidatur wenige Tage vor Kilic bekannt gegeben hatte.

Pforzheim als Trittbrett?

Das Pforzheimer Grünen-Vorstandsmitglied Sandra Rixen teilte in einer persönliche Erklärung ihre Sicht der Dinge mit: „Fest steht, Memet Kiliç verbindet mittlerweile nichts mehr mit Pforzheim. Die letzten Jahre war er kaum mehr vor Ort präsent. Würde ihm ernsthaft etwas an Pforzheim liegen, dann hätte man ihn schon im Kommunalwahlkampf sehen müssen.“

Rixen äußerte den Verdacht, Kilic wolle „Pforzheim als Trittbrett“ nutzen. Schließlich gebe es in Felix Herkens einen Kandidaten, „der sich die letzten Jahre im Gemeinderat für Pforzheim auf höchst engagierte Art und Weise eingebracht hat und die Stadt und das Umland wie seine Westentasche kennt“.

Kilic war nach eigenen Angaben von mehreren Pforzheimer Grünen zu einer Kandidatur aufgefordert worden. Er hatte seinen Hut unlängst beim Neujahrsempfang der Kreis-Grünen in den Ring geworfen.

Stadtrat unterstützt Kilic

Der mögliche Zweikampf um die Kandidatur wirft auch ein Schlaglicht auf die Spaltung der Grünen im Pforzheimer Gemeinderat. Dort stehen sich die von Herkens angeführte Fraktion „Bündnis90/Die Grünen“ und die „Grüne Liste Pforzheim“ mit jeweils drei Sitzen gegenüber. Im Umfeld der Grünen Liste ist zu hören, der erfahrene Rechtsanwalt Kilic sei die bessere Wahl für Pforzheim „als ein junger Mann ohne Berufserfahrung“.

Offen für Kilic spricht sich Grüne-Liste-Stadtrat Emre Nazli aus. „Ich habe früher für Kilic im Wahlkreis gearbeitet und weiß, dass er viel für uns erreichen kann“, erklärte Nazli auf Nachfrage dieser Redaktion.