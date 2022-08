Kretschmann und Söder wollen Südschiene stärken

Baden-Württemberg und Bayern wollen die sogenannte Südschiene stärken und gemeinsam gegen mögliche Benachteiligungen durch den Bund vorgehen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Montag bei einem Treffen mit seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) in Neu-Ulm, es dürfe im Bund und den anderen Ländern nicht der Eindruck entstehen: „Wir sind reich und uns kann man einfach nur schröpfen. Die Mentalität ist weit verbreitet.“

Wenn der süddeutsche Motor nicht läuft, hat Deutschland ein Problem. Markus Söder (CSU)

Es gehe zum Beispiel nicht, dass Süddeutschland erst nach 2030 an das Wasserstoff-Netz angebunden werde. „Das ist viel zu spät.“ Der Grüne kündigte an: „Deswegen stellen wir uns auf die Hinterbeine.“ Söder sagte: „Wenn der süddeutsche Motor nicht läuft, hat Deutschland ein Problem.“ Er beklagte, dass die Ampel-Regierung kaum mit den Ländern kommuniziere und deren Interessen zu wenig berücksichtige. So würden bei den Vorplanungen des Bundes für Wasserstoff-Leitungen die Länder im Norden begünstigt. „Das ist eine Sackgassenplanung“, sagte Söder.