Kultureller Genozid in China

Wir müssen hier einmal über die dunkle Seite Chinas sprechen. Das strahlende „Reich der Mitte“, in der Welt oft für seine Wirtschaftsstärke und Innovationskraft bewundert, von vielen auch für seine weitsichtige strategische Planung und das selbstbewusste Vertreten von nationalen Interessen im Ausland beneidet, hat auch eine zweite Natur.

China ist ein Staat der totalen Überwachung und rücksichtslosen Unterdrückung, der die Perfidie einer digitalisierten Diktatur auf die Spitze getrieben hat. Das belegen die „China Cables“ – Berichte und Dokumente aus den Umerziehungslagern für die Uiguren im Nordwesten des Landes.

Die Uiguren sind ein muslimisches Turkvolk, das in der rohstoffreichen Provinz Xinjiang lebt – und das seit vielen Jahren unter Repressionen leidet. Wie die neuen Enthüllungen belegen, hat China wohl bis zu einer Million Uiguren willkürlich in zahlreichen isolierten Zentren interniert, wo die Menschen durch eine Gehirnwäsche in regimetreue Bürger verwandelt werden sollen – als Maßnahme gegen angeblichen Separatismus. Faktisch geht es dem chinesischen Staat darum, eine Volksgruppe zu brechen und deren Kultur auszulöschen. Der Westen weiß schon länger von diesem kulturellen Genozid, aber er schaut meist gleichgültig zu.

In der Welt der Realpolitik stehen Wirtschaftsinteressen oft im Weg von offener und harter Kritik an Menschenrechtsverletzungen. Die Bundesregierung fasst China meist mit Samthandschuhen an und macht sich selbst angreifbar, zuallererst für die Uiguren, die hier leben. Wahrscheinlich werden auch die „China Cables“ nicht zu einem Umdenken führen. Sehr bedauerlich, denn ohne den starken internationalen Druck auf Peking wird die Diktatur wahrscheinlich an Brutalität weiter zunehmen.