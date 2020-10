Land kürzt Zuschüsse für E-Autos quasi über Nacht

Gemessen an den Gesamtkosten für ein Elektroauto ist der umstrittene Betrag relativ klein. Doch der Ärger ist groß. Quasi über Nacht hat die Landesregierung jüngst ihre Förderung für Elektrofahrzeuge um satte zwei Drittel gekürzt. Selbständigen und Unternehmern, die in gutem Glauben ein neues, batteriebetriebenes Auto bestellt haben, klafft nun eine 2.000 Euro große Lücke in der Finanzierung.

Konkret geht es um den BW-e-Gutschein, mit dem Verkehrsminister Winfried Hermann allen Unternehmern, Selbstständigen und Freiberuflern 3.000 Euro versprochen hat, wenn sie sich für ein elektrisch angetriebenes Auto entscheiden. Für Privatleute gibt es diese Landesförderung übrigens nicht.