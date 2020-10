Landkreistag fordert Digitalisierung der Gesundheitsverwaltung

Mit einem dringenden Appell zur Digitalisierung der Gesundheitsverwaltung hat am Montag in Villingen-Schwenningen die 40. Landkreisversammlung begonnen. Es sei ein wirkliches Ärgernis, dass gerade in den Monaten der Corona-Krise diesbezüglich kein echter Fortschritt erzielt worden sei, sagte der Präsident des Landkreistags, Joachim Walter.

Walter hat eine verbindliche Digitalisierungsvereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden gefordert. „Bitte nehmen Sie sich diesem Thema an, es ist mitentscheidend dafür, ob wir die Pandemie meistern“, sagte er in Richtung des ebenfalls anwesenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne). „Die Zettelwirtschaft muss beendet werden.“

Die wegen Corona ausgedünnte Veranstaltung steht unter dem Motto „Land und Landkreise - gemeinsam stark“ und wurde per Livestream übertragen. Im Verlauf des Vormittags wird auch eine Rede Kretschmanns erwartet.

Der Landkreistag ist der Zusammenschluss der 35 baden-württembergischen Landkreise. Er vertritt ihre Interessen gegenüber der Landesregierung, dem Landtag und anderen Institutionen und ist neben dem Städte- und dem Gemeindetag einer der drei kommunalen Landesverbände. Die Landkreisversammlung findet alle zwei Jahre statt.