Sind junge Lehrer zu Recht frustriert – oder zu verwöhnt?

In Urlaubslaune ist Jan R. (28) zum Ferienstart ganz und gar nicht. Der Referendar – der in Wahrheit anders heißt, aber seinen Namen derzeit nicht in der Zeitung lesen will –, unterrichtet Mathe und Technik.

Eigentlich gelten die Fächer als gefragt. Trotzdem hat sich Jan R. schon ernsthaft überlegt, ob er auswandern sollte.

In der Schweiz hatte er kürzlich ein verlockendes Angebot. „Man gelangt nicht ins Beamtenverhältnis, aber ich hätte 7.500 Franken brutto bekommen“, erzählt der Referendar. „Inzwischen bereue ich, dass ich nicht zugesagt habe.“