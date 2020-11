Deutschland ist ein reiches Land, natürlich wird da viel Geld in die Hand genommen. An vielen Stellen, an denen es dringend gebraucht würde, kommt aber häufig nichts oder zu wenig an, es gibt da eine deutliche Schieflage. Zum Beispiel gibt es seit Jahren einen Pflegenotstand, den Corona weiter verschärft. Wir schlagen konkrete Maßnahmen vor – eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine pauschale Erhöhung von Einstiegsgehältern in der Pflege um 500 Euro. So könnte man den Beruf attraktiver machen. Ein anderes Beispiel ist die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes in den Branchen, die keine Tarifverträge mit Aufstockungsregelungen haben. In der Gastronomie etwa müssen die Leute mit 60 oder 67 Prozent über die Runden kommen, bei ohnehin geringen Gehältern. Das finden wir nicht in Ordnung.