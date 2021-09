Oppositionspartei im Wahlkampf

Linken-Chefin Janine Wissler: „Die Rote-Socken-Angstkampagne ist albern“

Die Linke sieht das jüngste „Desaster von Afghanistan“ als Beispiel dafür, dass jegliche militärische Gewalt in Konfliktregionen fehl am Platz ist. Die Partei möchte den Terror lieber mit „demokratischen Mitteln“ bekämpfen und die Nato in ein kollektives Sicherheitsbündnis umwandeln.