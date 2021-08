Bundestagswahl 2021

Kommen Lohnersatzleistungen für pflegende Angehörige?

Wie soll Pflege in der alternden Gesellschaft bezahlbar bleiben? Was soll die Pflegeversicherung leisten – Teilkasko wie bisher oder mehr? Antworten fallen unterschiedlich aus, auch in punkto Verbindlichkeit. Und nicht immer werden die zentralen Probleme überhaupt angesprochen.