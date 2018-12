Londoner Agonie

Anzeige

Es hätte an diesem Dienstag im Westminster-Parlament sicher geknallt. Mit der eiligen Verschiebung einer mächtig aufgeheizten Debatte über das EU-Austrittsabkommen erspart sich Theresa May einen demütigenden politischen Knock-out. Und zieht damit nur ihre Brexit-Agonie in die Länge. Die britische Premierministerin hofft darauf, die wachsende Schar ihrer Kritiker daheim zu zermürben. Gleichzeitig will sie Druck auf Brüssel erzeugen, während die knappe Zeit bis zum Austritt des Königreichs im März 2019 verrinnt. Das Kalkül in Downing Street 10 ist, dass die Rest-EU den Briten zum Schluss ihren Abschied mit ein paar Bonbons versüßt, um einen komplett ungeregelten Brexit zu vermeiden. Es spricht heute jedoch nichts dafür, dass Mays Annahmen korrekt wären.

Der Gordische Knoten des Inseldramas ist die „irische Frage“, in der all die widerstrebenden Interessen weiterhin unter keinen Hut passen. Wenn May den Briten dennoch weismacht, Brüssel sei für Nachverhandlungen des Austrittsvertrags offen, beschönigt sie maßlos die triste Realität. Es gibt aktuell keine neuen Ansätze im Streit um die künftige Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Das hörte man am Montag in Dublin wieder. Das Drängen der Parlamentarier auf eine Abstimmung über das Abkommen ist ein Signal dafür, dass sie Mays leeren Versprechen keinen Glauben mehr schenken. Das Vertrauen in die hilflose Regierungschefin ist aufgebraucht.

Wie es weitergehen könnte, ist völlig unklar. Mays nervöse Hinhaltetaktik schadet enorm der britischen Wirtschaft und dem Ansehen der Tories – ein Umsturz bei den Konservativen ist also vorstellbar. Das würde Neuwahlen und vermutlich einen Machtwechsel in London nach sich ziehen. Der neue Premier mit einem Labour-Parteibuch würde dann vielleicht von der EU einen Aufschub bekommen. Genauso möglich ist es aber auch, dass bis zum 29. März gar nichts passiert und die Scheidung der Briten von Europa im Chaos mündet.

Und ein zweites EU-Referendum, ein Zurückweichen vom Brexit? Dies wäre die beste Lösung, allerdings auch eine Kröte für die stolze Inselnation, die dann eingestehen müsste, seit 2016 einen dummen Unabhängigkeitstraum verfolgt zu haben, während um sie herum die Alarmsirenen heulten. Dass die britische Politik-Elite diese Kröte schluckt, scheint heute noch eher unwahrscheinlich.