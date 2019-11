Masern-Impfpflicht: Der Staat als Beschützer

Anzeige

Es gibt Menschen, die behaupten, dass Masern-Viren nicht existieren – und die Immunisierung dagegen ablehnen. Lässt man solche weltfremden Fälle außer acht, ist die Lage sehr klar.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und ein Großteil der Ärzteschaft sind überzeugt, dass Masern keine harmlose, sondern eine hochansteckende Krankheit ist, die lebensbedrohliche Komplikationen haben kann. Die WHO verfolgt das Ziel, Masern global zu eliminieren. Allerdings ist die Zahl der Neuerkrankungen in Europa gestiegen.

Zweifaches Impfen hilft. Der Impfstoff ist sicher. Er bietet lebenslangen Schutz. Entscheidend ist aber eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent, die von der WHO wie auch vom Robert-Koch-Institut als Voraussetzung für eine schnelle Unterbrechung von Infektionsketten genannt wird. Die Quote wurde in Deutschland bei Schulanfängern unterschritten. Soweit die Faktenlage zur Impfpflicht gegen Masern, die vom Bundestag beschlossen wurde. Diese Entscheidung ist richtig. Aber sie könnte auch unerwünschte Nebenwirkungen haben.

Mit dem faktischen Zwang zur Immunisierung sichert der Gesetzgeber den Schutz der öffentlichen Gesundheit. Dies ist wichtig, denn Krankheiten sind dann keine reine Privatsache mehr, wenn sie für viele eine tödliche Ansteckungsgefahr darstellen. Deshalb gibt es in Deutschland die Meldepflicht für einige Erkrankungen. Der Staat muss das Risiko für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen senken, zu denen Kinder gehören. Dafür kann und muss das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit teils beschränkt werden.

Die neue Regelung hat aber auch einen Nachteil. Zwang stößt oft auf Gegenwehr, und so muss man einerseits mit einem hohen Aufwand zur Aufklärung und Überzeugung der Betroffenen rechnen. Andererseits muss die Pflicht sehr konsequent durchgesetzt werden, was keine leichte Aufgabe ist. Zudem werden wahrscheinlich die Impfgegner juristisch gegen das Gesetz vorgehen. Sollten sie am Ende gewinnen, wäre es ein verheerendes Signal an andere Verweigerer und Skeptiker.