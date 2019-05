May-Rücktritt: Frust und Tränen

Anzeige

Die Unbeugsame hat das Unvermeidliche endlich akzeptiert: Theresa May packt die Koffer und zieht in zwei Wochen aus der Downing Street 10 aus. Der hörbare Seufzer der kollektiven Erleichterung in Großbritannien am Freitagmorgen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die rundum gescheiterte Vorsitzende der Konservativen ein stark verunsichertes Land im politischen Chaos hinterlässt, das einer ungewissen und möglicherweise einsamen Zukunft entgegenblickt.

Die bittere Ironie der Geschichte dürfte keinem Briten entgangen sein. Das süße Versprechen ihrer Politiker, Britannien würde locker die lästigen EU-„Fesseln“ abwerfen und danach in ein goldenes Zeitalter eintreten, hat sich in Luft aufgelöst. Statt des erwarteten Befreiungsschlags durch den Brexit hat das Königreich erneut seine Vertreter für das ungeliebte Europaparlament wählen müssen.

Während in London eine Regierung rasant zerbröselt, die sich gerne im optimistischen Pathos suhlte, wird die britische Scheidung von Brüssel immer komplizierter und vielleicht auch unwahrscheinlicher. Das Wirtschaftswachstum im Land ist fast zum Erliegen gekommen, die Gefahr eines schottischen Ausbruchs aus der Union ist wieder real, das gesellschaftliche Klima auf den Inseln ist vergiftet. Auch wenn sie es nicht eingesteht, trägt Theresa May für diese Misere die Hauptverantwortung.

Sie verglich sich am Freitag indirekt mit Margaret Thatcher. Die Analogie greift nur insofern, als dass beide Premierschaften der bislang einzigen Britinnen in der Nummer Zehn in Frust und Tränen endeten. Doch während die „Eiserne Lady“ der Kalten-Krieg-Ära noch eine große Staatsfrau war, die in der Top-Liga der Weltpolitik mitspielte und ihr Land durch weitsichtige Reformen fit für die Zukunft machte, wird das politische Erbe ihrer blassen Nachfolgerin sehr überschaubar sein.

Nicht nur, weil sich May so viel mit dem Brexit abgekämpft hat, dass ihr gar keine Zeit mehr fürs eigentliche Regieren blieb. Tatsächlich dürfte jedoch ihre kurze Ära in die politischen Lehrbücher als ein Musterbeispiel dafür eingehen, wie eine Premierministerin nicht agieren sollte. Weder taugte die sture und unnahbare Pfarrerstochter als Anführerin in ihrer eigenen Partei noch war sie flexibel genug, um einen Minimalkonsens mit ihren Gegnern im Parlament schmieden zu können.

Dabei markiert Mays Debakel womöglich noch nicht den Tiefpunkt in der langen Brexit-Krise des Königreichs. Es könnte noch schlimmer kommen, sollte Boris Johnson nach der Macht greifen.