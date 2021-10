Keine erneute Kandidatur

Meuthen verliert internen AfD-Machtkampf gegen radikale Kräfte

Nach sechseinhalb Jahren an der Parteispitze hat Jörg Meuthen keine Lust mehr. Der Co-Vorsitzende der AfD will auf dem Parteitag im Dezember nicht erneut kandidieren - vielleicht weil er verstanden hat, dass es für seinen eher gemäßigten Kurs in der Partei keine Mehrheit mehr gibt.