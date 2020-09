Ministerium stellt 15 Millionen Euro für Vereine bereit

Bis zu 12 000 Euro können Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen in Baden-Württemberg vom Land erhalten. Insgesamt stellt das Sozialministerium 15 Millionen Euro zur Verfügung.

Das baden-württembergische Sozialministerium unterstützt Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen im Zuge der Corona-Pandemie mit 15 Millionen Euro. Weil vielen Vereinen Eintrittsgelder oder Mitgliedsbeiträge fehlten, sollen sie bis zu 12 000 Euro vom Land erhalten können, teilte ein Ministeriumssprecher am Dienstag in Stuttgart mit.

„Mit der Unterstützung durch das Land wollen wir gemeinnützigen Vereinen und zivilgesellschaftlichen Organisationen helfen, ihre wertvolle Arbeit trotz der Corona-Krise fortzuführen“, sagte Minister Manne Lucha (Grüne).

Das Hilfspaket richtet sich demnach an Vereine und Organisationen im Zuständigkeitsbereich des Sozial- und Integrationsministeriums, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Fördermittel können bis Ende Oktober über das Serviceportal des Landes beantragt werden.