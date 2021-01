Heike Anderer konnte ihren siebenjährigen Sohn nicht anlügen, als er fragte, ob sein Herz auch ein Muskel sei. Jonas wusste, dass er an einer Krankheit litt, die seine Muskeln zerstörte. Und er war clever genug, die Tragweite der Antwort zu verstehen, die ihm seine Mutter damals gab.

„Mama, ist mein Herz auch ein Muskel?“ Alle Kinder stellen solche Fragen. Doch als Jonas sie stellte, blieb im Haus der Familie Anderer für einen kurzen Augenblick die Welt stehen.

Jonas litt seit seiner Geburt an einer aggressiven Muskelerkrankung. Sein Körper baute die Muskeln nach und nach in Bindegewebe um - eine genetisch bedingte Krankheit, mit der man im allerbesten Fall 35 Jahre alt werden kann. Jonas wurde 19.

„Was sollte ich sagen, wir wollten immer offen damit umgehen. Ich sagte ja, Jonas, Dein Herz ist ein Muskel.“ Heike Anderer bestätigte damit ihrem siebenjährigen Sohn, was der sich ohnehin schon zusammengereimt hatte. Der Tod spielte von Anfang an eine Hauptrolle in seinem Leben.