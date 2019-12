Mordverdacht belastet Beziehungen mit Russland

Anzeige

Ein schwieriges Jahr in den deutsch-russischen Beziehungen endet mit einem Spionage-Skandal und einer diplomatischen Krise, deren ganze Konsequenzen noch nicht absehbar sind. Fest steht jetzt, dass ein in Berlin begangenes Verbrechen – mutmaßlich ein politischer Auftragsmord mit geheimdienstlichem Hintergrund – für eine Verstimmung zwischen Berlin und Moskau sorgt. Wenn Kanzlerin Angela Merkel in vier Tagen Wladimir Putin in Paris trifft, wird sie dem Kremlchef unangenehme Fragen stellen müssen.

Die Arbeitshypothese der Bundesanwaltschaft im Fall des Ende August getöteten Georgiers Tornike K. lautet „Mord im Staatsauftrag“. Sie spricht von einer „staatsschutzspezifischen Tat von besonderer Bedeutung“. Tatsächlich weist das Berliner Verbrechen beunruhigende Parallelen zu den Anschlägen auf die russischen Ex-Geheimdienstler Skripal und Litwinenko in Großbritannien auf. In allen Fällen richtete sich die tödliche Gewalt gegen Menschen, die der russischen Staatsmacht früher gefährlich gewesen sind.

Hinter allen Anschlägen steckten mutmaßlich russische Staatsbürger, die unter falschen Idenitäten eingereist waren und Verbindungen zum Auslandsgeheimdienst und dem Verteidigungsministerium in Moskau aufwiesen. Alexander Litwinenko starb 2006 an einer Vergiftung mit einer radioaktiven Substanz. Sergej Skripal und seine Tochter Julia kamen nach einem Anschlag mit einem Nervengift 2018 knapp mit dem Leben davon. Dass der Attentäter im Fall Tornike K. nicht halb Berlin-Moabit verseucht hat, mag daran liegen, dass die deutsch-russische Partnerschaft in Moskau als strategisch zu wichtig angesehen wird. Dies kann jedoch die grauenvolle Tat keinesfalls rechtfertigen.

Möglicher Akt des Staatsterrorismus

Die Bundesregierung muss Klartext reden: Wenn sich die Verbindungen zu möglichen offiziellen Auftraggebern in Moskau erhärten, ist der Berliner Mord nichts anderes als ein Akt des Staatsterrorismus, der eine angemessen harte Antwort erfordert. Mit der Ausweisung von zwei russischen Botschaftsangehörigen ist es nicht getan. Konsequent wären weitere Schritte, die Moskaus Wirtschaftsinteressen im Westen treffen. Dabei ist es aber wichtig, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben.

Russland ist weder Feind noch eine strategische Bedrohung für Deutschland – es ist ein komplizierter Partner mit legitimen geopolitischen Interessen, denen man Rechnung tragen muss. Dieser Partner bleibt für eine Stabilität Europas enorm wichtig. Allerdings muss man ihm deutlich machen, wo die roten Linien verlaufen, die nicht überquert werden dürfen.