„Müssen über Notlagen nachdenken“: Bestseller-Autor über Gefahr von Blackouts

Die Erfahrungen in zivilisierten Ländern zeigen, dass es in den ersten Tagen von Notlagen eine große Solidarität gibt. Es wird immer vereinzelte Verzweifelte geben, aber der Großteil der Bevölkerung wird sicher versuchen, die Lage gemeinsam und mit Anstand zu bewältigen.

Ich erinnere mich an den Beginn der Pandemie: In meinem Haus mit 50 Mietparteien hingen am Schwarzen Brett und im Fahrstuhl schon am ersten Lockdown-Tag Zettel mit Hilfsangeboten für ältere Menschen. Bei der Flutkatastrophe in Deutschland 2021 haben wir auch eine große Hilfsbereitschaft erlebt. So funktioniert es wahrscheinlich auch bei einem Blackout, solange die Menschen ihre Grundbedürfnisse decken können. Es beginnt dann zu kippen, wenn es um Leben und Tod geht.