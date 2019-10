Nach der Wahl in Thüringen: Drohen „Weimarer Verhältnisse“?

Anzeige

Drohen wieder Weimarer Verhältnisse? Und das ausgerechnet in Thüringen, jenem Land, in dem die Klassikstadt Weimar liegt, die der so tragisch gescheiterten ersten Republik auf deutschem Boden den Namen gegeben hat? Ein Kommentar zur Thüringen-Wahl von BNN-Redakteur Martin Ferber.

Auch wenn historische Vergleiche immer schwierig sind, weil sich die Bedingungen grundlegend geändert haben, so stellt die Landtagswahl in Thüringen doch eine tiefe Zäsur dar.

CDU, SPD, Grüne und FDP in der Minderheit

Zum ersten Mal in der 70-jährigen Nachkriegsgeschichte haben die beiden Parteien am jeweils äußersten Rand des politischen Spektrums, AfD und Linke, zusammen eine Mehrheit der Stimmen erhalten. Mit der fatalen Folge, dass die vier Parteien der politischen Mitte, die Parteien der alten Bundesrepublik, die über Jahrzehnte für stabile politische Verhältnisse gesorgt haben, nur noch in der Minderheit sind.

Was das für die politische Kultur bedeutet, mag man sich gar nicht ausmalen. Denn bereits

im Wahlkampf herrschten in Thüringen Weimarer Verhältnisse. Die Stimmung war aufgeheizt und aggressiv, es gab sogar Morddrohungen gegen Politiker.

Bodo Ramelow gräbt der SPD das Wasser ab

An Björn Höcke kommt in der AfD niemand mehr vorbei

Allerdings ist in dem nur 2,1 Millionen Einwohner zählenden Freistaat vieles anders als in allen anderen Ländern. Die Linke triumphierte nur deshalb, weil sie Bodo Ramelow hat. Das war sein persönlicher Sieg, der Ministerpräsident ist der beliebteste Politiker des Landes. Weil er eher wie ein gemäßigter Sozialdemokrat agiert, hat er der SPD, die einst in Eisenach und Gotha gegründet wurde, das Wasser abgegraben. Zerrieben zwischen CDU, AfD und Linkspartei ist sie nun nur noch ein Schatten ihrer selbst. Kaum besser ergeht es der CDU, die nicht nur keine Wechselstimmung erzeugen konnte, sondern auch massiv verlor.

Die AfD, die in Thüringen vom Radikalsten der Radikalen, Björn Höcke, geführt wird, etabliert sich als Interessenvertreterin der Ostdeutschen, die von der westlich dominierten Politik genug haben. Dass Höcke selber aus dem Westen kommt und der von ihm gegründete „Flügel“ vom Verfassungsschutz als „Prüffall“ eingestuft wird, stört die AfD-Wähler nicht – radikalisiert aber die Partei weiter. An Höcke und seinem Rechtsaußen-„Fügel“ kommt in der AfD künftig niemand mehr vorbei.

Experimentierfeld Thüringen

So wird Thüringen zu einem Experimentierfeld der Politik. Alle gegen die AfD – das könnte am Ende sogar bedeuten, dass die bürgerlichen Parteien für eine gewisse Zeit eine Minderheitsregierung Ramelows tolerieren. Und wieder betritt Thüringen Neuland.