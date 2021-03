Lobbyismus-Affäre weitet sich aus

Nach Zech-Rücktritt: Auch Axel E. Fischer war für umstrittenen Balkan-Politiker im Einsatz

In der Lobby-Affäre um Abgeordnete des Europarats rückt Nordmazedonien in den Fokus. Bei den Vorgängen in dem Balkanstaat spielte auch der Karlsruher CDU-Politiker Axel F. Fischer eine Rolle, gegen den bereits ein Korruptionsverfahren wegen Aserbaidschan läuft.