Vorab: Die Play-offs der NBA finden wegen der Corona-Pandemie derzeit auf dem Gelände des Freizeitparks Disney World in Orlando, Florida, statt. In der sogenannten „Bubble”, also der Blase, machte die Meldung unter den verbleibenden 13 Teams vom Boykott der Bucks schnell die Runde. Alle Mannschaften, wie beispielsweise die LA Lakers um Superstar LeBron James, solidarisierten sich und trafen sich zu gemeinsamen Besprechungen. Zunächst wurden alle drei Partien in der Nacht auf Donnerstag abgesagt - auch die Spiele der Frauen-Basketballliga WNBA fanden nicht statt. Andere Ligen zogen nach, darunter die Baseballer der MLB oder die Fußballer aus der MLS. Um die Welt ging zudem das Zitat der japanischen Weltklasse-Tennisspielerin Naomi Osaka: „Ich bin eine Tennisspielerin, aber noch mehr eine afroamerikanische Frau.” Die 22-Jährige verzichtete auf ihre Halbfinal-Teilnahme an den „Western & Southern Open” in New York . Die Organisatoren des Vorbereitungsturniers auf die US Open sagten daraufhin alle Spiele am Donnerstag ab. Vor den Basketballern der Bucks bestreikten bereits Spieler des America-Football-Teams Detroit Lions ihr Training. Fast der gesamte US-Sport ruht. Lediglich die Eishockey-Liga NHL spielte zunächst unbekümmert weiter.