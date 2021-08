Bereits ab dem 23. August müssen alle, die weder geimpft oder genesen sind, in jedem Fall ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 ein tagesaktuelles negatives Ergebnis eines Schnelltests vorweisen, um Besuche in Krankenhäusern oder Alten- und Pflegeheimen vornehmen zu können, in Bars, Cafés oder Restaurants im Innenbereich zu sitzen, an Veranstaltungen oder Festen in Innenräumen teilzunehmen, Sport im Innenbereich zu betreiben (Fitnessstudios, Hallenbäder, Sporthallen) oder sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie den Besuch eines Friseurs oder eines Kosmetikstudios in Anspruch zu nehmen. Für Clubs können die Länder eigene Regelungen erlassen. Reisende dürfen nur beherbergt werden, wenn sie bei der Anreise einen negativen Test vorlegen sowie zwei weitere Tests pro Woche vornehmen. Allerdings können die Länder davon abweichen, wenn ein Landkreis stabil unter einer bestimmten 7-Tage-Inzidenz liegt.