An Gemeinsamkeiten zwischen dem Diesel-Skandal und dem Cum-Ex-Skandal herrscht kein Mangel. Beide haben ihre Wurzeln in kriminellen Machenschaften von Managern, denen Profit über alles ging. In beiden Fällen bestand ein enges Beziehungsgeflecht zwischen der Politik, den Aufsichtsbehörden und den Konzernen.

Und in beiden Fällen entstand ein beträchtlicher Schaden für die Kunden beziehungsweise für die Steuerzahler. Dennoch löste der Diesel-Skandal ein Beben aus, während der Cum-Ex-Skandal von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde.