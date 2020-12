Weihnachten steht noch vor der Tür, da kreisen die Gedanken vieler Eltern schon um die große Sorge: Können die Kinder nach den Weihnachtsferien überhaupt wieder zur Schule gehen? Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vertröstet und deutet schon jetzt Entscheidungen quasi in letzter Minute an.

Verschoben ist der Termin für die Halbjahreszeugnisse: Die baden-württembergischen Lehrer dürfen sie in den meisten Klassen noch lange nach dem 10. Februar 2021 austeilen. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) verkündete dies den Schulen nun per Rundschreiben. Begründung: Wegen der vorgezogenen Weihnachtsferien fielen manche Klassenarbeiten aus - die Zeit für Nachholtermine und Zeugniskonferenzen sei im neuen Jahr „sehr knapp“ bemessen. Bis Ende Februar haben die Lehrer nun Spielraum - von wenigen Ausnahmen wie den Viertklässler-Zeugnissen abgesehen. Auf eine andere Frage, die zahlreiche Eltern bewegt, gibt Eisenmann in dem Brief keine präzise Antwort: Können die Kinder nach den Weihnachtsferien am 11. Januar überhaupt wieder zur Schule gehen?

Ministerin spricht von „kleinem Zeitfenster“

Klar scheint nur, dass die Familien und Lehrer sich im zweiten Corona-Jahr erneut auf Änderungen in letzter Minute einstellen müssen. „Wir wollen wieder zu einem Unterricht in der Präsenz zurückzukehren, sobald dies verantwortbar ist. Leider kann ich Ihnen aber heute noch keine konkreteren lnformationen geben“ - so lautet die vage Absichtserklärung der Kultusministerin. Eisenmann vertröstet die Lehrer und Eltern auf die letzte Ferienwoche: „Wir müssen die weitere Entwicklung des Pandemiegeschehens in den Weihnachtsferien abwarten. Grundlage werden dann die Entscheidungen beim nächsten Treffen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 5. Januar sein.“ Dass es erneut hektisch wird, deutet sie an: „Vor diesem Hintergrund müssen wir wieder innerhalb eines sehr kleinen Zeitfensters den Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien regeln.“ Die Schulen bittet sie gleich schon darum, ihre Planungen für Fernunterricht und Wechselbetrieb „grundsätzlich weiterzuführen“. Bei Müttern wie Zarah Abendschön-Sawall klingeln da die Alarmglocken.

Wir Eltern zittern und bangen. Zarah Abendschön-Sawall, Initiative „Eltern in der Krise“

Unsicherheit sei momentan das Schlimmste für junge Familien. „Es gibt ja auch viele Eltern, die in Kliniken und in der Pflege arbeiten“, gibt Abendschön-Sawall zu bedenken. „Da sind die Schichtpläne für Januar längst geschrieben.“ Lieber wäre es krisengeschüttelten Familien demnach, wenn sie jetzt schon einen „Stufenplan“ für den Unterricht 2021 bekämen – „oder verbindliche Regeln für den Wechselbetrieb“. Der große Wunsch von Abendschön-Sawall und ihren Mitstreitern aber ist Präsenzunterricht für alle, inklusive bestmöglicher Gesundheitsvorsorge. Vorbilder haben sie auch: „Irland und Frankreich machen es vor, dort sinken die Infektionszahlen trotz offener Schulen.“

Nur Wechselunterricht ist zu verantworten. Ralf Scholl, Landesvorsitzender des Philologenverbands

Kein Fan von Präsenzunterricht ist derzeit Ralf Scholl, der Landesvorsitzende des Philologenverbands (PhV). Er hat kein Verständnis für Eisenmanns Spiel auf Zeit. „Nur der Wechselunterricht ist zu verantworten – alles andere wäre grob fahrlässig“, sagt Scholl. Er hält aktuell auch nichts von der Idee, die Weihnachtsferien zu verlängern. Zu groß seien dann die Lücken und die Belastungen für die Schüler. Seltene Einigkeit herrscht zwischen den Gymnasiallehrern des PhV und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Deren Landesvorsitzende Monika Stein bevorzugt auch einen „vernünftigen Wechselunterricht“, bei dem immer halbe Klassen im wochenweisen Wechsel in der Schule und zuhause lernen. Spätestens ab Klasse 7 sei das in Ordnung. „Bei jüngeren Schülern ist Homeschooling problematisch“, sagt sie, „dann geht die Schere zwischen gebildeten Familien und anderen wieder stärker auseinander“. Deshalb schlägt die GEW-Chefin eine andere Lösung vor. Die unteren Klassen sollten auch halbiert, aber in der Schule betreut werden: „Lehramtsstudierende und pädagogische Assistenten könnten helfen.“ Freiwillige fänden sich in ausreichender Zahl, meint Stein: „Für Studierende sind in der Corona-Krise ja viele Nebenjob-Angebote weggefallen.“

Die neue GEW-Landeschefin fordert vor allem endlich landesweit einheitliche Regeln dafür, welche Maßnahmen ab welcher Infektionshäufigkeit greifen. „Es ist zu spät, wenn Eltern und Lehrer am 6. Januar erfahren, wie es weitergeht“, kritisiert sie. Schon jetzt ist für sie klar: „Der Bildungsplan muss für dieses Schuljahr entschlackt werden – auch der Stoff fürs Abitur.“

Harte Kritik üben Stein und Scholl an der Gesundheitsvorsorge des Arbeitgebers Land. Schutzmasken und Lüftungsgeräte für die Klassenzimmer fordern ihre Gewerkschaften schon lange. „Es ist skandalös, wie mit den Grundschullehrern umgegangen wird – die haben bisher gar keine Schutzmasken bekommen“, sagt Stein. Das Kultusministerium vermittle besorgten Pädagogen die Botschaft: „Stellt euch nicht so an“. Bundesweit seien ihr bislang 16 Covid-Todesopfer unter Lehrern bekannt. Wo sie sich genau infiziert hatten, sei schwer nachzuweisen. „Ich tue mich schwer, diese Fälle zu skandalisieren“, sagt Stein. Dass sich das Land aber immer noch auf Studien berufe, wonach Kinder für die Infektionswellen kaum eine Rolle spielen, findet die GEW-Landesvorsitzende spätestens seit einer vielzitierten neuen Studie aus Wien „heikel“. Ralf Scholl vergleicht die Haltung der Landesregierung sogar mit der Realitätsverweigerung des Donald Trump. Doch – was ist die Realität?

Darauf hat jede Interessensgruppe ihre eigene Antwort. Auch Ärzte und Wissenschaftler widersprechen sich. „In Schulen gibt es ein signifikantes Infektionsgeschehen“, hat kürzlich der Mikrobiologe Michael Wagner von der Universität Wien erklärt, als er eine Corona-Studie aus Österreich vorstellte. „Warum sich die Politik so verliebt hat in die These: Kinder spielen keine Rolle – das ist mir nie ganz klargeworden.“ Entwarnung hatten im Sommer die Forscher der vier baden-württembergischen Universitätskliniken gegeben. Und noch Ende November traten mehrere deutsche Kinderarzt-Verbände vor die Presse und warnten eindringlich vor Schulschließungen. Sie hatten bei Zufallsstichproben zwar festgestellt, dass Kinder in höherem Maß als lange angenommen mit dem Coronavirus infiziert seien – doch ihre Botschaft lautete: „Kinder stecken sich vor allem im häuslichen Bereich an.“

Till Reckert, Landessprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) führt selbst eine Corona-Schwerpunktpraxis in Reutlingen. Nach einem Corona-Ausbruch in einer nahen Schule habe er „haufenweise“ Kinder getestet, sagt er: „Fast alle negativ“. Natürlich käme es auch an Schulen zu Ansteckungen, aber nach seiner Erfahrung weit seltener als in der Familie. Kinder ohne Krankheitssymptome seien erfahrungsgemäß auch weniger ansteckend als erkrankte. „Ich bleibe dabei: Schulen sind nicht die Treiber der Pandemie“, sagt Reckert. Auch der Wiener Mikrobiologe Wagner hatte eingeräumt, dass es widersprüchliche Daten dazu gebe, wie ansteckend Kinder seien. Geklärt sei das erst, wenn man systematisch auch die Schüler ohne Covid-19-Symptome teste.

Das Kultusministerium erklärt, es vertraue auf die Expertise des Landesgesundheitsamtes und unterschiedlicher Experten vertraue. „So waren unter anderem die Virologen Christian Drosten und Melanie Brinkmann Gast bei Kabinettssitzungen und haben die Landesregierung beraten“, erklärt Eisenmanns Pressestelle auf Anfrage. Sie verweist auch erneut auf die Sommerstudie der Unikliniken. Welche Studien, welche genauen Daten für das Land aktuell ausschlaggebend sind – dazu kann sich weder das Kultusministerium, noch das Landesgesundheitsamt kurzfristig äußern.