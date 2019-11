Opaschowski: „Wir müssen uns vom Begriff ,Einheit‘ verabschieden“

Anzeige

Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts wird Deutschland die gegenwärtige Ost-West-Kluft komplett überwinden, sagt Horst Opaschowski voraus. Im Interview mit den BNN prophezeit Deutschlands bekanntester Zukunftsforscher, dass die Rückwanderung in die neuen Bundesländer zunehmen wird und sich die Wertvorstellungen der Bundesbürger in beiden Teilen des Landes stark verändern werden.

Die Begriffe „Ossi“ und „Wessi“ sind in ihrer modernen Bedeutung etwa 30 Jahre alt. Werden sie in 30 Jahren noch zum Sprachschatz der deutschen Bevölkerung gehören?

Opaschowski: Nein, das glaube ich nicht. Die immer wieder herbeigeredete soziale Kluft zwischen den Ost- und Westdeutschen wird in den kommenden 20 bis 30 Jahren verschwinden. Dafür wird es wahrscheinlich neue Polarisierungen geben, die wir jetzt noch gar nicht vorhersehen können, etwa infolge der weltweiten Migration und Völkerwanderung. Auch werden regionale Unterschiede in Deutschland bleiben, allerdings eher nicht zwischen dem Osten und dem Westen. Ich denke da mehr an die Entleerung von Landstrichen und Dörfern, die in Ost und West unaufhaltsam voranschreitet.

Der Mauerfall war das erste Kapitel der deutschen Einheit. Wann wird der Prozess der Vereinigung prinzipiell abgeschlossen werden?

Opaschowski: Wahrscheinlich müssen wir uns in Zukunft von dem absoluten Begriff „Einheit“ verabschieden und mehr von „Ein Deutschland“ oder dem „Gemeinsamen Deutschland“ reden. Wenn wir beispielsweise an Europa denken, ist es eher ein „Europa der Vielfalt“ als ein Europa der Einheit. Ähnliches werden wir in Deutschland erleben. In Zukunft wird es mehr eine deutsche Vielfalt als eine deutsche Einheit geben. Das muss nicht schlecht sein. Die Einheit ist in meinen Augen ein politisch und ideologisch festgelegter Begriff, der das Zusammenleben der Menschen zu sehr harmonisiert und idealisiert. Deutschland wird älter, aber auch bunter: Mit dieser sozialen Vielfalt werden wir gut leben können.

Die Lebensbedingungen in den neuen Bundesländern haben sich seit 1989 generell stark verbessert, warum ist der Wohlstand im Osten dennoch subjektiv noch nicht bei allen Menschen angekommen?

Opaschowski: Weil die Ostdeutschen geglaubt haben, dass es ganz schnell geht. Sie hatten nicht die Geduld, in größeren Zeiträumen zu denken. Dies gilt auch für die Politik. Deshalb sind viele Bundesbürger beunruhigt und verunsichert, weil die Politik keinen „Masterplan für Deutschland“ liefert. Der Hauptvorwurf ist, dass die Politik keine Perspektive aufzeigt, wo und wie wir in fünf, zehn oder zwanzig Jahren leben werden und leben wollen. Die Bürger sorgen sich um das Wohlergehen ihrer Kinder und der nächsten Generationen. Dabei wird unser großes Problem in Zukunft nicht nur die materielle Armut sein, sondern die Kontaktarmut…

… das heißt, die Politik setzt heute falsche Akzente?

Opaschowski: Ja, sie argumentiert fast nur ökonomisch. Die Menschen aber begreifen Wohlstand nicht nur als Geldfrage. Bei den Repräsentativumfragen, die das Ipsos Institut und ich gemeinsam und regelmäßig durchführen, zeigt sich: Die wirklich wichtigen Dinge im Leben finden in anderen Bereichen statt. Das sind Glück, gute Gesundheit, Freundschaften und die Familie. Es geht also mehr um das persönliche und soziale Wohlergehen und nicht nur um mehr Geld und höheren Lebensstandard.

In den neuen Bundesländern ist derzeit die Erosion der etablierten Volksparteien stark, was den Höhenflug der AfD begünstigt. Wird sich dieser Rechtsruck mittelfristig abschwächen?

Opaschowski: Die „Volksparteien“ haben vorschnell Glücksverheißungen gemacht, die nicht eingelöst wurden. Aber auch ich als Zukunftsforscher, der eigentlich in langen Zeiträumen rechnet, dachte nach der Wiedervereinigung, dass sich in zehn Jahren eine Wende um 180 Grad vollziehen würde. Der Wandel aber braucht mehr Zeit. Die AfD profitiert infolgedessen von den nicht eingelösten Versprechungen. Sie nutzt das wachsende Unzufriedenheitspotenzial der Menschen im Osten und appelliert an sie, so etwas wie Eigenstolz zu entwickeln, ein Selbstwertgefühl, das ihnen nach der Wende geradezu gestohlen wurde. Eine solche Strategie wird solange erfolgreich sein, wie die „alten“ Parteien austauschbar und beliebig bleiben und damit für weitere Politikverdrossenheit sorgen.

In Ihrem neuen Buch machen Sie die Prognose, dass es eine Rückbesinnung auf Familie, Freunde und Nachbarn geben wird – konservative Werte, die früher in der damaligen DDR geschätzt wurden. Das ist doch sicher eine gute Nachricht für die Menschen im Osten?

Opaschowski: Ja, sie hatten bislang das Gefühl, dass ihnen Wertvolles und Bewährtes im Alltagsleben weggenommen und durch westliche und westdeutsche Werte ersetzt wurde. Deshalb findet im Moment eine Art Rückkehr zu traditionellen Werten statt, die für viele die wahre Lebensqualität ausmachen. Der Wert von Zusammenhalt und Zugehörigkeit gewinnt wieder an Gewicht. Ebenso Ehrlichkeit, Anstand, Verlässlichkeit und Vertrauen. Darauf müssen Politik und Wirtschaft bauen.

Der Migrationsdruck ist ein Problem, das viele Menschen bewegt und das der AfD Wählerstimmen bringt. Wird sich die Gesellschaft in Zukunft auf die Zuwanderung einstellen können – und die Frage an politischer Brisanz verlieren?

Opaschowski: Das Migrationsproblem wird wohl nachrangiger werden, wenn alles so kontrolliert abläuft wie jetzt und wenn es keine katastrophalen globalen Entwicklungen gibt, die beispielsweise Ströme von Klimaflüchtlingen auslösen können. In Deutschland kann es durchaus auch zu positiven Migrationsfolgen kommen. Nicht wenige Ostdeutsche werden in den nächsten Jahren in ihre alte Heimat zurückkehren, weil sie das Leben dort wieder als lebenswert, vielleicht sogar als lebenswerter empfinden. Die Abwanderer können also in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren von Rückwanderern abgelöst werden. Dann wird es auch wieder zu höheren Geburtenraten kommen. Auf diesen „zweiten“ demografischen Wandel sollten sich die neuen Bundesländer langfristig einstellen.

Zur Person: Als politischer und sozialer Vordenker hat der Hamburger Horst Opaschowski die deutsche Zukunftsforschung geprägt. Der 1941 in Beuthen geborene Experte (Foto: privat) war wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Regierung von Willy Brandt, später erstellte er Gutachten und beriet die Kabinette von Helmut Kohl und Angela Merkel. Um die Jahrtausendwende war Opaschowski Jury- und Kuratoriumsmitglied der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover. Seit 2014 leitet er den Opaschowski Institut für Zukunftsforschung. Deutschlands „Zukunftspapst“ hat mehrere Bücher geschrieben. Sein aktuelles Werk ist 2019 im Patmos Verlag erschienen und trägt den Titel: „Wissen was wird: Eine kleine Geschichte der Zukunft Deutschlands“.