Marc Witzenbacher im Interview

Koordinator des Weltkirchentreffens in Karlsruhe: Auch der Krieg soll Thema sein

In Karlsruhe werden beim Weltkrichentreffen auch Russen und Ukrainer an einem Tisch sitzen. Der Krieg soll ein wichtiges Thema sein, sagt Marc Witzenbacher, der Koordinator des Treffens in Karlsruhe.