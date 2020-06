Polizeiausbildung: „Wer jeden Tag beschimpft wird, wird jeden Tag besser“

Anzeige

Immer ruhig und besonnen bleiben: Das ist leicht gesagt. Doch wenn Polizeibeamte angespuckt und angepöbelt werden, fällt es schwer, die Ruhe zu bewahren. Damit das trotzdem klappt, steht Besonnenheit ganz oben auf dem Lehrplan der Polizeischulen.

Polizeibeamten wird einiges abverlangt. Nicht zuletzt in der Randale-Nacht von Stuttgart wurde deutlich, dass der Polizei bei der Ausübung ihrer Pflicht nicht immer nur Freundlichkeit und Höflichkeit entgegen schlägt. Doch auch in Situationen, in denen sie angeschrien, angespuckt, bedrängt und beleidigt werden, wird von den Landesbeamten in Uniform stets souveränes und korrektes Benehmen erwartet.

Unmittelbar nach den Vorfällen in Stuttgart vom vergangenen Samstag sagte der Polizeipräsident der Landeshauptstadt, man wolle auch in Zukunft Wert auf ein besonnenes Auftreten der Ordnungshüter legen. Angehenden Polizisten Resilienz, Besonnenheit und Souveränität auch in Belastungssituationen zu vermitteln ist unter anderem die Aufgabe von Polizeidirektor Jürgen Renz. Der 58-Jährige leitet die Fachgruppe Einsatzwissenschaften an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen. Mit Renz sprach unser Redaktionsmitglied Roland Weisenburger.

Herr Renz, Sie bilden ihre Schüler und Studenten in einem Beruf aus, der der eine schwierige Balance zwischen Energie und Zurückhaltung verlangt. Wie bereiten Sie die jungen Leute darauf vor, auch in hitzigen Situationen besonnen zu bleiben?

Renz: Wenn ich mir die angehenden Polizisten anschaue, dann bringen die alle schon die Eignung für diesen kritischen Beruf mit. Weil sie ja ausgewählt wurden und sich selbst auch für diesen Beruf entschieden haben.

Und dennoch ist es wichtig, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu schulen, damit die Polizisten auch dann angemessen reagieren, wenn ihnen Ablehnung, verbale oder auch körperliche Gewalt entgegenschlägt.

Renz: Ganz ehrlich: Das wichtigste Training kommt nach dem Studium. Seelisch und moralisch liefert das wahre Leben die Ausbildung nach der Ausbildung. Wer täglich beschimpft und verbal angegangen wird, der wird jeden Tag besser im Umgang mit der Situation. Man lernt permanent aus den Reaktionen aufs eigene Verhalten. Habe ich mich im Ton vergriffen? Hat die Mimik oder die Gestik nicht gepasst? Im Einsatz bei häuslichen Streitigkeiten oder auch bei Demonstrationen bekommt der Polizist sofort die Rückmeldung, ob mein Auftreten zur Deeskalation beigetragen hat. Die jungen Beamten werden da jeden Tag besser und bleiben schließlich ruhig, gelassen und sachlich. So wie wir das von ihnen erwarten.

Sprache ist unser wichtigstes Mittel.

Aber Sie warten nicht, bis die jungen Beamten von alleine ruhiger werden und ihnen die Lebenserfahrung Konfliktlösungsstrategien liefert.

Renz: Die kluge Einsatzkommunikation steht an erster Stelle, die Sprache ist unser wichtigstes Mittel. Das trainieren wir regelmäßig in situativen Rollenspielen. Im Bachelor-Studium geht es dann auch um die ethische und die wissenschaftliche Bedeutung der Sprache. Ich spiele Videosequenzen aus echten Lagen vor. In der Gruppe wird dann diskutiert, wie wäre die Situation besser zu lösen gewesen. Da kommen von den Schülern und Studenten durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Wir diskutieren das aus.

Wie ist das in Stuttgart gelaufen? Haben Sie und Ihre Studenten das schon aufgearbeitet?

Renz: Ich habe mir bestimmt schon 20 Filme aus dieser Nacht angeschaut, alle Situationen, von rechts, von links, von vorne, von hinten, auch verlangsamt. Aber ich werde jetzt nicht aus der Hüfte schießen. Wir müssen alle Auswertungsergebnisse abwarten. Die Studierenden wollen natürlich schnell Ergebnisse hören. Jetzt, aus einem YouTube-Video heraus Schlüsse zu ziehen, wäre nicht angemessen. Dennoch ist mein erster Eindruck, die Beamten haben das richtig gut gemacht und in einer sehr schwierigen und komplexen Lage gut gehandelt.

Die Kollegen sind Menschen, keine Maschinen.

Gleichwohl gibt es immer wieder Vorwürfe, dass nicht jeder Polizist in jeder Situation besonnen bleibt. Wie realitätsnah ist Ihre Einschätzung?

Renz: Ich war achteinhalb Jahre Revierführer, in diesem Jahr schon bei zwölf Corona- und drei Black-Lives-Matter-Demonstrationen. Ich sehe das voll aus der Realität. Natürlich ist es nie zu 100 Prozent möglich, Emotionen aus der Reaktion heraus zu halten. Den Anspruch können wir gar nicht haben. Die Kollegen sind Menschen, keine Maschinen. Aber die Fälle, in denen die Besonnenheit zu kurz kommt, sind tatsächlich Ausnahmefälle. Sie müssen sehen, praktisch jeder Polizeieinsatz ist konfliktbehaftet. Vom Auffahrunfall bis zum häuslichen Konflikt sind immer Emotionen im Spiel.

Mussten Sie schon einmal einem Ihrer Studenten sagen: Du hast Dich nicht im Griff, der Beruf ist nichts für Dich?

Renz: Ich wüsste keinen, den wir in den vergangenen zehn Jahren disziplinieren mussten oder sagen, Du warst zu konsequent. Es ist eher so, dass jemand, der extreme Schwierigkeiten hat, diese Konfliktsituationen zu verkraften, dann von sich aus geht. Wenn es Kritik oder Beschwerden gibt, dann schauen wir uns das an. Wir bereiten das nach und analysieren: Hatte der Beamte Angst, hat er falsch reagiert, weil er keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat? Und welche Möglichkeiten hätte es gegeben?

Und damit schaffen Sie es, dass junge Menschen sachlich bleiben, auch wenn sie gerade angespuckt und beleidigt wurden?

Renz: Polizisten können das nach ihrer Ausbildung tatsächlich relativ gut. Mir fällt das gar nicht mehr auf. Aber wenn wir Politiker oder Journalisten zu Einsätzen mitnehmen, dann sind die immer überrascht und sagen: Das hätte ich mir jetzt aber nicht so einfach gefallen lassen. Auch ältere Menschen melden uns zurück: Ihre ruhige und zurückhaltende Art war sehr hilfreich.

Polizisten beklagen mangelnden Respekt

Manchmal gerät dann genau das der Polizei zum Vorwurf. Sie seien zu verständnisvoll und würden nicht mehr ernst genommen. Kann es sein, dass Ihnen gerade die Besonnenheit zum Problem wird?

Renz: Mangelnden Respekt und Werteverlust spüren wir jeden Tag und wir fragen uns natürlich auch: Sind wir manchmal nicht doch zu freundlich. Aber die Respektlosigkeiten und Übergriffe treffen ja auch die Kollegen der Feuerwehr und der Rettungsdienste. Ich glaube deshalb, dass es eher daran liegt, dass wir den Staat repräsentieren. Nein, ich glaube nicht, dass die Polizei zu ängstlich vorgeht. Wir treten manchmal härter auf, manchmal kommunikativer. Aber wir lösen die schwierigen Aufgaben, die uns täglich gestellt werden, ganz gut.

Der Verlust der Werte und des Respekts gegenüber der Polizei kam schleichend und stetig.

Sie wurden ja selbst einmal zum Polizisten ausgebildet. Was hat sich verändert? Ist der Beruf noch mit dem zu vergleichen, den Sie einmal erlernt haben?

Renz: Die ganze Gesellschaft hat sich verändert. Wir sehen heute Übergriffe auf Polizisten, Angriffe auf die Feuerwehr, verletzte Beamte. Denken Sie an Phänomene wie die Gaffer oder die Schwierigkeiten, eine Rettungsgasse zu bilden. Der Verlust der Werte und des Respekts gegenüber der Polizei kam schleichend und stetig. Manchmal explodiert es auch mal, wie jetzt in Stuttgart. Aber die eigentliche Entwicklung geht langsam voran. Deshalb müssen wir unsere Einsatzkonzepte regelmäßig verändern. Wir sind auch jetzt wieder dabei, unsere Lehrpläne anzupassen. Vor ein paar Jahren haben wir die taktische Kommunikation eingeführt. Wir entwickeln uns stetig weiter.

