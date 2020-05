Polizeipräsidentin Denner inspiriert Krimi-Erfolgsautor

Anzeige

Caren Denner kennt man als Karlsruher Polizeipräsidentin. Vor ihrer Berufung nach Karlsruhe war sie auch mehrere Jahre Polizeipräsidentin in Mannheim. Der Krimiautor Chris Landow hat nun in einem knallharten Actionthriller, der in Mannheim spielt, Anleihen an der Person Denners genommen.

„Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt“ – dieser Satz steht gerne als Einleitung der Aufschlagseiten eines Buches oder ist zu finden im Vorspann eines Filmes. Was ist aber, wenn einem eine Ähnlichkeit förmlich ins Auge springt? Und die zur literarischen Vorlage genutzte Person gar nichts davon weiß? Beziehungsweise bis zum Anruf durch die BNN nichts davon wusste?

Um das Rätsel vorweg aufzulösen: Es ist die Karlsruher Polizeipräsidentin Caren Denner, die nun sozusagen zu literarischem Ruhm gekommen ist. Allerdings nur indirekt, aber die Parallelen sind überdeutlich, wenn man sich im Polizeiapparat etwas auskennt. Ein Krimiautor hat sich klar erkennbar durch ihre Person inspirieren lassen.

Und wie es sich für eine Polizistin gehört, findet das Ganze in einem aktuellen Krimi statt. „Parceval. Auf der Flucht“ heißt das Werk von Chris Landow, einem Pseudonym, hinter dem allerdings laut Branchenberichten ein Erfolgsautor der Krimiszene steckt.

Reales Vorbild: Denner war Polizeipräsidentin in Mannheim

Es ist sein zweites Buch um den ehemaligen Polizisten Ralf Parceval, der einst bei einem Afghanistan-Einsatz nach einem Massaker an seinen Freunden aus Rache viele Taliban tötete und nun wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Im ersten Band der Reihe hilft er der Berliner Polizei bei einem Geiseldrama, aber nutzt die Gelegenheit nach getaner Arbeit zur Flucht. Schließlich gilt es, seine in Afghanistan verschollene Schwester samt deren Kind zu befreien.

Doch das zweite Buch spielt nicht in Kabul, sondern in Mannheim. Die Quadratestadt ist nach Berlin Zufluchtsort des einstigen Polizisten. Wie man weiß, gibt Mannheim durch real existierende Kriminalität mehr her als das eher beschauliche Karlsruhe.

Dort gerät Parceval in die Fronten eines Bandenkrieges – und zentrale Figur des Geschehens ist die Polizeipräsidentin namens Karin (!) Feldmann, die mit dem neu ausbrechenden, blutigen Bandenkrieg auf Mannheims Straßen umgehen muss.

Wie realistisch dieser Plot des actiongeladenen Thrillers ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber: Die geschilderte fiktive Szenerie passt wie die Faust aufs Auge, denn Denner war Polizeipräsidentin in Mannheim, nämlich von 2011 bis 2014. Wegen der damaligen Polizeireform musste sie wieder ins zweite Glied zurücktreten und für mehrere Jahre in Mannheim als Vizepräsidentin arbeiten, bis sie dann nach Karlsruhe berufen wurde. Landow gibt seiner Romanheldin quasi die gleiche Vita.

Romanheldin sieht nicht nur aus wie Caren Denner

Er verpasst ihr nicht nur äußerliche Merkmale, die stark an die Karlsruher Polizeipräsidentin angelehnt sind (klein, schlank, randlose Brille). Auch die fiktive Polizeipräsidentin ist Juristin, was ihren Weg an die Mannheimer Polizeispitze schwierig gemacht hatte.

Der Autor greift nur zum Kunstgriff und dreht den Lauf der realen Polizei-Karriere in seinem Roman um. Er verpasst der Figur Karin Feldmann auch persönlich-charakterliche Eigenschaften, die Kenner des Polizeiapparats ebenfalls Caren Denner zuschreiben. Etwa konsequentes Vorgehen und klare Aussagen: So beschreibt der Autor, wie sie die Sicherheitslage in der Stadt durch konsequentes Durchgreifen stark beruhigte, etwas, dass Beobachter auch der real existierenden Präsidentin für ihre Amtszeit zuschreiben.

Bis zum Anruf der BNN kannte die Polizeipräsidentin Caren Denner den Roman nicht. Aber sie will sich das Buch besorgen, wie es aus dem Präsidium heißt.

Chris Landow „Auf der Flucht“, blanvalet, 9,99 Euro