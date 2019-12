Putin als Kümmerer im Kreml

Anzeige

Ein einziges Wort des allmächtigen Staatschefs genügt, um Russland durcheinander zu wirbeln und wilde Spekulationen auszulösen.

In seiner Pressekonferenz zum Jahresende schlug Wladimir Putin vor, den Zusatz „podrjad“ (hintereinander) aus der Verfassungsnorm zu streichen, wonach ein russischer Bürger nur zweimal als Präsident gewählt werden kann. Seitdem fragt sich das Land, was der 67-Jährige im Sinn hat, der nach derzeitiger Planung im Jahr 2024 die Machtzentrale im Kreml verlassen wird.

Putin lenkt seit nunmehr 20 Jahren die Geschicke Russlands. Der frühere Geheimdienstler hat in dieser Zeit ein straff geführtes zentralistisches System aufgebaut, in dem der Präsident mangels echter Opposition faktisch unkontrolliert den politischen Kurs bestimmt. Die Frage, wie es nach dem möglichen Rückzug des autokratischen Strippenziehers im Kreml weitergehen wird, ist zentral für die kommenden vier Jahre in Russland.

Mit seinem verwirrenden Vorstoß deutete Putin jetzt vermutlich keine Fortsetzung seiner eigenen präsidialen Laufbahn an – das gibt die Verfassung nicht her, egal wie man es hindreht. Offenbar ist es dem Präsidenten aber wichtig, die Verfassung mittelfristig zu ändern. Über den Umfang und die Zielsetzung dieser Änderungen kann man jetzt nur rätseln. Bleibt Putin seiner bisherigen politischen Linie treu, wird er 2024 aber dafür sorgen, dass die Macht an einen manipulierbaren Nachfolger übergeht, der seine eigene Karriere nicht wiederholen kann.

Abgesehen davon erlebten die Russen in Moskau zum 15. Mal in 15 Jahren eine routinierte und selbstherrliche politische Show, bar jeglicher Kritik, aber auch ohne die aggressive Rhetorik, die manche dieser Fragerunden im vergangenen Jahrzehnt geprägt hat. Putins wichtigste Botschaft an seine Landsleute lautet: „Der Kümmerer im Kreml hat alles unter Kontrolle“. Sie hält jedoch der Realitätsprüfung nicht stand.

Der relativ bescheidene Wohlstand hat längst noch nicht alle Ecken des großen Landes erreicht. Die Pläne einer engen Partnerschaft mit dem Westen liegen weiter auf Eis. Die rechtsstaatlichen Defizite Russlands sind haarsträubend. Dessen Jugend rebelliert zudem immer entschiedener gegen den politischen Stillstand. All das war in der vierstündigen Show jedoch kein Thema.