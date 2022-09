Putins Schlachtruf: Das bedeutet Russlands Teilmobilisierung

Das ist zu bezweifeln. Die Reservisten dürften in der Regel völlig unvorbereitet und nicht kampffähig sein. Laut Gesetz kann jeder Russe in Reserve alle drei Jahre zu militärischen Übungen eingezogen werden, die maximal zwei Monate dauern können.

In der Praxis betraf es aber nur relativ wenige Männer im wehrfähigen Alter, und man konnte die ungeliebte Pflicht auch „schwänzen“, wenn man über gute Kontakte in Behörden verfügt oder an der richtigen Stelle einen Briefumschlag mit Geldscheinen überreicht hat. Die jetzt mobilisierten Reservisten sollen „extra trainiert“ werden, aber es ist völlig unklar, wie.

Eine gründliche, gleichzeitige Ausbildung von einer derart großen Zahl von Rekruten für Kampfhandlungen dürfte für Russlands Militärmaschinerie zu einer Herausforderung werden. Hinzu kommt, dass viele Reservisten für den militärischen Drill nicht fit genug sind und gar kein Interesse daran haben, in den Krieg zu ziehen.