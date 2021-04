Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat für weitere Proteste gegen Corona-Maßnahmen strenge Auflagen gefordert. „Ein Verlauf wie am Karsamstag in Stuttgart mit kollektiven Verstößen gegen die Abstands- und Hygieneregeln darf sich nicht wiederholen“, sagte Strobl in einer dreieinhalbstündigen Sondersitzung des Innenausschuss des Landtags zu der ausgeuferten „Querdenker“-Demonstration am Karsamstag in Stuttgart. Wer so agiere, verhalte sich „asozial“.

Bei der Demonstration mit bis zu 15.000 Teilnehmern hatte es massenhaft Verstöße gegen das Masken- und Abstandsgebot und Übergriffe auf Journalisten gegeben. Die operative Ebene der Querdenken-Organisation werde zu Recht vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet, sagte Strobl.

Er verteidigte zugleich die Entscheidung der Polizei, die Versammlung nicht aufzulösen; dies sei unter den Gesichtspunkten Besonnenheit und Verhältnismäßigkeit richtig gewesen. Eine Auflösung wäre keine Lösung gewesen, betonte auch Carsten Höfer, der den Polizeieinsatz am Karsamstag geleitet hat. Die Situation sei für die Polizei aber „total unbefriedigend“ gewesen.