Rechtsextremistische Anschläge in den 90er Jahren sorgen für Aufruhr in der Republik

Es begann in Sachsen. Genauer: In Hoyerswerda im oberlausitzer Braunkohlerevier nahe der polnischen Grenze. In DDR-Zeiten bauten dort Zehntausende im Tagebau die Braunkohle ab, verarbeiteten sie zu Briketts oder verfeuerten sie in großen Kraftwerken für die Stromerzeugung.

Dort kam es vor bald 30 Jahren, zwischen dem 17. und dem 23. September 1991, zu schweren ausländerfeindlichen und rassistisch motivierten Ausschreitungen.

Der Funke entzündete sich, als einige jugendliche Neonazis vietnamesische Händler angriffen, die auf dem Marktplatz der Stadt ihre Waren verkauften. Die Händler flüchteten in ihr Wohnheim, wo die noch zu DDR-Zeiten angeworbenen Vertragsarbeiter aus Mosambik und Vietnam untergebracht waren.