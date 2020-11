Mit einem Bürgerforum möchte die Landesregierung die Bürger besser in die Politik einbinden. Die Grünen versuchen seit ihrer Machtübernahme eine direkte Demokratie im Südwesten zu etablieren.

Bürgerforum in Planung

Angesichts der lauten Kritik an der Corona-Politik will die grün-schwarze Landesregierung die Bürger mehr einbeziehen. Dafür plant sie ein Bürgerforum Corona. Darüber wollen Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Gesundheitsminister Manne Lucha und die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, Gisela Erler (alle Grüne), heute um 12 Uhr in Stuttgart die Öffentlichkeit informieren.

Bei einem monatlichen Treffen sollen 40 bis 50 zufällig ausgewählte Menschen die aktuelle Stimmung zusammentragen und sichtbar machen, teilte Erler der Deutschen Presse-Agentur mit. Dabei werden Männer und Frauen, aber auch verschiedene Altersgruppen und soziale Schichten gleichmäßig vertreten sein. Sowohl die Regierung als auch Interessensverbände sollen diesem Forum Rede und Antwort stehen. Dann könnten sich Bürger ihr eigenes Bild von den Positionen machen.

Südwesten als Vorbild in der Bürgerbeteiligung

Die Regierungspressekonferenz wird im zweiten Teil die Verwaltungsvorschrift Öffentlichkeitsbeteiligung besprechen. Als Lehre aus den Protesten gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 hatte die grün-rote Vorgängerregierung auf diese Weise geregelt, wie die Meinung und Kritik von Bürgern in Planungs- und Zulassungsverfahren einfließen soll. Dabei handelt es sich etwa um Infrastrukturprojekte wie Straßenbau und Hochwasserschutz. Baden-Württemberg ist damit Vorreiter dieser Art von Bürgerbeteiligung.

Nach einer ersten Evaluierung vor drei Jahren hatte die Regierung eine positive Bilanz gezogen - so gebe es weniger Konflikte und der personelle Aufwand sei überschaubar. Nun liegt den Angaben nach eine neue Auswertung des Deutschen Forschungsinstituts für Öffentliche Verwaltung Speyer über einen deutlich längeren Zeitraum vor. Die Ergebnisse daraus will die Kabinettsriege vorstellen.