Reinhold Maier war vor Kemmerich einziger FDP-Ministerpräsident

Als die FDP Baden-Württemberg vor einigen Jahren ihres ersten und einzigen Ministerpräsidenten gedachten, charakterisierte diesen der damalige FDP-Landeschef Walter Döring so: „Reinhold Maiers Verständnis von Liberalismus als einer fundamentalen Lebens- und Wertehaltung reichte über den Tag und politische Einzelprogramme hinaus.“

Am Tag Eins nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum bundesweit zweiten FDP-Ministerpräsidenten in der Geschichte hat dieser Satz Dörings einen eigenartigen Klang. Von 1945 bis 1953 war der 1889 in Schorndorf geborene und 1971 in Stuttgart gestorbene promovierte Jurist Reinhold Maier Ministerpräsident, zunächst in Württemberg-Baden, später – nach Gründung des Südweststaats im April 1952 – von Baden-Württemberg.

Der Schwabe war damit bislang der einzige FDP-Ministerpräsident in Deutschland.

Maier verehrte Eugen Bolz

In der Villa Reitzenstein, dem Amtssitz des Regierungschefs, zeigt ihn ein Porträt des Stuttgarter Malers August Köhler stehend in gelassen-staatsmännischer Haltung. Im Hintergrund des Ölbilds hat der Künstler den vormaligen württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz verewigt. Ihn verehrte Maier besonders.

Bolz wurde als NS-Gegner nach dem fehlgeschlagenen Attentat vom 20. Juli 1944 auf Hitler vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Kurz vor Kriegsende 1945 wurde der Demokrat in Berlin-Plötzensee enthauptet.

Bereits lange vor Hitlers Machtergreifung war Reinhold Maier in der Politik tätig gewesen: Von 1930 an amtierte er als württembergischer Wirtschaftsminister; wenig später hatte er einen Sitz im Berliner Reichstag.

Maier stimmt Hitlers Ermächtigungsgesetz zu

Dort erreichte seine politische Biografie wohl ihren Tiefpunkt. Nach Ansicht von Historikern unterschätzte er nämlich die Radikalität der nationalsozialistischen Bewegung und stimmte – in trügerischer Erwartung einer gesetzmäßigen Entwicklung – Hitlers Ermächtigungsgesetz zu.

Unter historisch interessierten Besuchern des Stuttgarter Landtags machte diese Begebenheit am Tag der Erfurter Ministerpräsidentenwahl die Runde.

Ehefrau stammt aus jüdischer Familie und floh

Ausweislich seiner politischen Vita hatte Maier mit der Hitler-Partei jedenfalls nichts am Hut. Seine Frau, die aus einer angesehenen jüdischen Familie stammte, floh kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zusammen mit den beiden Kindern des Ehepaares nach England.

Maier selbst blieb in Deutschland und wurde gegen Kriegsende als Munitionsarbeiter in eine Rüstungsfabrik geschickt. Als erster Ministerpräsident von Baden-Württemberg erwarb er sich in den frühen 50er Jahren einen Ruf wie Donnerhall. Es gibt nur die ganze Freiheit, keine abgezirkelten Teilfreiheiten, das war sein Credo.

Baden-Württemberg ist Stammland der FDP

Die „Lösung der scheinbar kleinen Probleme der Leute“, sagte einmal FDP-Ehrenvorsitzender Jürgen Morlok, machte Maier zum Maßstab seiner Politik. Man gab Reinhold Maier das Attribut des „Graswurzeldemokraten“, er war volksnah und Anwalt der Menschen. 1953 folgte ihm der CDU-Mann Gebhard Müller im Amt.

Maiers freiheitlich-pragmatischer Politikansatz gilt vielen als Fundament für die wachsende Prosperität des Bundeslandes. Er ist wohl auch ein Grund dafür, dass die FDP den Südwesten als ihr Stammland begreift. In keinem anderen Bundesland gehörten die Liberalen ununterbrochen dem Landesparlament an.