Reisende aus Gebieten mit sehr hohen Infektionszahlen - mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen - dürfen nur dann beherbergt werden, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test haben. Vor einer anstehenden Reise sollte man sich zeitnah um einen Test-Termin kümmern, empfiehlt Tomas Jelinek vom Centrum für Reisemedizin in Berlin. Er rät zu genügend Puffer zur geplanten Abreise: „Wenn die Teststelle versprechen kann, dass das Ergebnis in der Regel in 24 Stunden vorliegt, würde ich, wenn ich beispielsweise am Freitag abreise, den Termin auf Mittwoch legen.“ Reisewillige, die einen negativen Corona-Test brauchen, wenden sich am besten an ihren Hausarzt oder eine Praxis für Reisemedizin. Das Gesundheitsamt ist für sie nicht die richtige Adresse.